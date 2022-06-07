«Нет Парижа без Эльзы...»: за какими великим иностранцами стояли музы из России

Пабло Пикассо и «Портрет Ольги в кресле». Фото: Getty Images

ПОРТРЕТ РАБОТЫ ПАБЛО ПИКАССО

«С русскими женщинами не шутят, на них женятся», - предупредил однажды Пабло Пикассо знаменитый балетмейстер Сергей Дягилев. И тем самым предопределил его судьбу. С балериной Ольгой Хохловой испанский художник встретился на репетиции «Русских сезонов». Пикассо работал над декорациями к балету «Парад», а Ольга танцевала в кордебалете. Целый год он добивался ее расположения.

В письме американской писательнице Гертруде Стайн Пикассо признался, что его покорила мудрость и спокойствие Ольги Хохловой, ведь это более редкий дар, чем умение танцевать.

Первые годы семейной жизни были наполнены светскими раутами. Благодаря жене, Пикассо становится частью парижской богемы. Биографы считают, что знакомство со сдержанной Хохловой заставляет художника отказаться от экспериментов кубизма и вернуться к реализму. Период неоклассики в творчестве Пикассо иногда называют десятилетним «периодом Ольги» - все из-за того, что супруга просила Пабло писать так, чтобы она могла «узнать свое лицо» на его полотнах.

Но со временем портреты Хохловой, выходящие из-под кисти Пабло, выходят все более уродливыми. Разлад между супругами усугубило появление юной любовницы-натурщицы у Пикассо, которая подарила ему внебрачную дочь.

В 1935-м Хохлова решает уйти от Пабло, но тот, не желая по закону отдавать половину своего имущества жене, отказывает ей. «Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, что была последней. Таким образом я от них избавляюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость», - признавался художник.

До 1955 года формально Ольга и Пабло оставались законными супругами. Хохлова, покинутая всеми, провела последние 20 лет жизни на юге Франции.

ЖЕНА ОДНОМУ, ЛЮБОВНИЦА МНОГИМ

Главной женщиной еще одного всемирно известного испанца, Сальвадора Дали, была уроженка Казани Елена Дьяконова. Они познакомились в 1929 году, когда Дали был уже знаменит, но еще беден, снимая комнату в рыбацком домике. Гала к тому моменту была женой французского поэта Поля Элюара и любовницей немецкого художника, скульптора Макса Эрнста. Попутно ей приписывали романы с поэтом Луи Арагоном и Анри Бретоном.

Дали рисует на лице Галы изображение горгоны Медузы, которая могла взглядом превратить в камень. Фото: Getty Images

Дали боготворил Галу, сделав ее не только своей женой, но и единственной женской моделью. Позволив супругу целиком окунуться в живопись, Дьяконова взяла на себя весь быт: она вела семейную бухгалтерию, занималась пиаром Дали и продажей его работ, собрала солидную коллекцию предметов искусства, тем самым заложив основу их материального благополучия.

Тучные годы, когда Дали стал зарабатывать по 5-6 млн долларов ежегодно, наступили лишь в 1970-е, до этого влюбленным приходилось трудно.

«Мы выкручивались благодаря ловкости Галы. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник», - вспоминал художник.

Гала не была образцом нравственности. Ее многочисленные романы молодости продолжались всю жизнь, несмотря на брак с Дали. Чего стоит ее интрижка с американским певцом Джеффом Фенхольтом, который был моложе ее на 57 лет.

ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА

Русская эмигрантка, бежавшая с теткой из СССР через Китай во Францию, с юных лет была вынуждена обеспечивать свою жизнь сама. Однажды на автобусной остановке Лидия увидела объявление: художник ищет помощника. Так 22-летняя Делекторская оказалась в мастерской Анри Матисса, где они полгода работали над картиной «Танец». Затем девушка стала секретарем художника и сиделкой его жены Амели.

Лидия Делекторская наяву. Фото: ru.wikipedia.org

Матиссу не нравились «ледяные принцессы» как Лидия, высокие блондинки с голубыми глазами и аппетитными формами, он предпочитал смуглых брюнеток с мальчишескими фигурами. Однако именно Делекторская смогла вернуть художнику желание творить в период тяжелого кризиса. Только за вторую половину 1930-х годов Матисс написал около 90 портретов Лидии.

«Когда мне скучно, я делаю портрет мадам Лидии. Я знаю ее, как какую-нибудь букву», - признавался художник.

Так выглядела Лидия Делекторская в глазах Матисса. Фото: ru.wikipedia.org

После развода Матисс пригласил к себе Лидию, которая оставалась с ним до конца его дней. Делекторская сохраняла почтительную дистанцию с мэтром, всегда обращаясь к нему «вы» или «патрон».

«Я была в продолжение 20 лет «светом его очей», а он для меня — единственным смыслом жизни», - вспоминала после смерти Матисса Лидия.

В благодарность Анри дважды в год дарил ей свои работы, надеясь тем самым обеспечить ее будущее после его смерти. Большинство этих картин Делекторская передала в русские музеи.

УМНАЯ БАЛЕРИНА

Возможно, самый влиятельный экономист XX века, англичанин Джон Мейнард Кейнс был многогранной личностью: он попробовал себя в искусстве и переводил стихи. Ему было 35 лет, когда на балетах «Русских сезонов» Дягилева (вот уж ярмарка невест была!) он встретил русскую балерину Лидию Лопухову.

«Она представляется мне совершенством во всех отношениях», - так описывал возлюбленную Кейнс. Поженились они спустя четыре года.

Лидия Лопухова в роли Авроры в балете «Спящая красавица». Фото: ru.wikipedia.org

Лидия отличалась от англичанок, окружавших экономиста. Она была живая и веселая, отличалась острым умом и колким чувством юмора. «Она не только умна для балерины, она умнее кого бы то ни было, а у Кейнса - самые лучшие мозги в стране», - говорил о Лопуховой Герберт Уэллс.

Для Кейнса Лидия стала главным советчиком, секретарем, а со временем и сиделкой. Вместе они провели 21 год. После смерти любимого Лопухова прожила еще 30 лет, но в это время избегала общества и после себя ни оставила ни дневников, ни мемуаров.

«НЕТ ПАРИЖА БЕЗ ЭЛЬЗЫ»

Эльза Триоле родилась в Москве и долгое время носила имя Элла Каган. Еще совсем юной она познакомилась с Владимиром Маяковским, который сперва увлекся ей, но потом переключился на ее родную старшую сестру Лилю Брик.

Эльза Триоле часто чувствовала себя в тени своей сестры Лили Брик. Фото: ru.wikipedia.org

Страдающая от неразделенной любви к поэту Эльза быстро вышла замуж за французского офицера Андре Триоле и уехала с ним во Францию. Их брак оказался недолгим. Получив от супруга круглую сумму, Эльза вновь оказалась на свободе. В Париже, где в 1920-е годы собралась культурная тусовка со всего света, Триоле познакомилась с поэтом Луи Арагоном. Он слыл Дон Жуаном, способным обольстить любую. Но их знакомство положило для них «новое летоисчисление». «С тех пор для меня не существует Парижа без Эльзы», - писал Арагон. Разжигала его любовь к Эльзе тот факт, что она была русская, а поэт был известен как почитатель русской литературы и сочувствовал советской России.

Они поженились в 1939 году. Их жизнь была далеко не безоблачна, Эльзе приходилось преподавать русский, много переводить, мастерить украшения из подручных материалов, благодаря ей появился дизайн первой прозрачной сумки, которая получит популярность в наши дни.

Арагон выучил ради Эльзы русский, а она довела свой французский до такого уровня, что была удостоена престижной литературной награды Гонкуровской премии.

ФИАЛКА МОНМАРТРА

Венгерский композитор Имре Кальман к концу 1920-х годов был королем оперетты. А 17-летняя Вера Макинская мечтала о сцене и карьере актрисы. Их случайная встреча в гардеробе кафе стала судьбоносной.

«Когда я впервые увидела его, он был в цилиндре и как раз раскланивался с Оскаром Штраусом, автором оперетты «Последний вальс», а я сказала подружкам, что это, должно быть, какой-нибудь банкир», - вспоминала о их первой встрече Вера.

Имре Кальман и Вера Макинская.

Для Веры брак с 47-летним композитором стал билетом в безбедную жизнь. После свадьбы в их новом доме регулярно устраивались светские приемы, на которых Верушка была царицей, а Имре предпочитал оставаться в комнате. Ей он посвятил одну из своих оперетт - «Фиалка Монмартра». Вера была благодарна Кальману за то, что терпел ее капризы и подарила ему троих детей.

Начало Второй Мировой войны заставило семью композитора эмигрировать в США, где Верушка без памяти влюбилась в молодого француза и попросила супруга о разводе. Имре согласился. Но во время первой же встречи после расставания былые чувства вновь вспыхнули между супругами, и они вновь сошлись.