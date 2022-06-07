Отдых в Крыму: Туристов мало, цены падают, вот только добираться сложновато

Пустой пляж? В Алуште? В июне? Да, нынешним летом сбываются самые смелые мечты туристов. Тех, которые сумеют сюда добраться... Фото: Елена КРИВЯКИНА

А Крым то - голый! Именно так изумленно воскликнет приехавший сейчас на полуостров турист. Нет привычной толкотни в ресторанах – только зайди, мил человек, - зазывают официанты. Не надо втискивать свой коврик между раскинувшимися на пляже телами – кругом пусто. Цены на номера в отелях и в частном секторе снизились на 20-40%. Вот он – крымский рай. Но стоит ли овчинка выделки и нет ли тут подвоха?

БИЛЕТНЫЙ КВЕСТ

Попасть в Крым – это теперь целая история. Аэропорт Симферополя закрыт из-за спецоперации, поэтому добираться на полуостров нужно либо на поезде, либо на собственном автомобиле, либо на автобусе. Самый простой и менее утомительный вариант – железная дорога. Фирменный крымский поезд «Таврия» идет из Москвы до Симферополя 27-28 часов. Он самый быстрый. Решено, покупаю билет.

Залезаю в поисковик, а билетов-то и нет. Ни на завтра, ни на послезавтра, ни на месяц вперед! Раскуплены не то, что купе по 10 тысяч рублей в одну сторону и СВ по 19 тысяч рублей, но даже люксы по 105 тысяч. Плацкарт за 5 тысяч рублей тоже не урвешь. Позже я узнаю, что большую часть билетов сейчас скупают турфирмы. Все раскуплено даже на поезда с пересадками. Если едешь из Москвы, пересадки возможны в Твери, Рязани, Россоши, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Саках. Дорога в этом случае займет на 5-6 часов больше. Ради любопытства проверила билеты из Санкт-Петербурга в Симферополь. Та же история: мест нет!

Поиск билета отнял у меня несколько дней. Пару раз выскакивали шальные билеты в плацкарт на верхние боковые полки - кто-то просто отказался от поездки. Получалось, что одному уехать в Крым еще как-то можно, а на семью билеты не купишь вовсе, разве что в разные плацкартные вагоны. Вот только трястись 28 часов на верхней боковушке плацкарта уж очень не хотелось. И, наконец, мне повезло. Посреди ночи, когда я в очередной раз проверяла билеты, появились свободные места в купе. Быстро оформила билет. Как оказалось, к поезду просто прицепили два дополнительных вагона. Стоит ли говорить, что уже на утро билетов в эти вагоны и в помине не было.

Компенсацией за мучения с билетами стал современный поезд с неожиданно бесплатным завтраком и туалетом, где волшебным образом не заканчивалась бумага. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Выезжать из Москвы нужно было через 2 дня. Вот и представьте себе: одно дело служебная командировка журналиста - сорвался в любое время с места и поехал, а совсем другое дело - отпуск, да еще семейный.

Двухэтажный поезд «Таврия» крымского перевозчика «Гранд» поразил своей чистотой. За время пути проводники несколько раз проводили влажную уборку и пылесосили, а в туалетах чудесным образом не заканчивалась туалетная бумага и бумажные полотенца. Ни духоты (в поезде работал кондиционер), ни сквозняков из окон. Билет у меня был без питания, но утром нас ждал сюрприз: проводники принесли вкуснейшую кашу. Если и были в нашем поезде недовольные, то лишь среди тех, кто ехал на втором этаже на верхних полках – места там гораздо меньше, чем на таких же полках на первом этаже. Впрочем, и они скорее радовались, что вообще смогли урвать билет.

Z-МАРШРУТ ДО ЯЛТЫ

Первое, что поражает, как только оказываешься в Симферополе, это огромная Z-символика на городском транспорте. Она нанесена и на знаменитый троллейбус, следующий по 100-километровой трассе из Симферополя в Ялту. На стеклах в транспорте наклеены портреты Владимира Путина.

- Местные власти боятся, что Украина вновь заберет Крым, и потому подчеркнуто поддерживают спецоперацию. Всячески напоминают, что Крым навсегда российский. Сами же крымчане на тему политики в основном предпочитает помалкивать. Все понимают, сколько денег Россия в нас за эти годы вложила, - поясняет мне один из моих крымских знакомых.

На городском транспорте Симферополя - внушительные "Z-наклейки". Фото: Елена КРИВЯКИНА

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Смотрю на номера проезжающих мимо машин. То и дело встречаются донецкие. У многих жителей Донбасса еще со времен Украины в Крыму свой бизнес. Сейчас к ним добавились еще и те, что убежали от военных действий. Меня подвозит житель ДНР Максим. Каждое лето он приезжает в Крым подрабатывать таксистом. Правда, на этот раз вышло иначе. В Крым он приехал с семьей.

- Вывез их, и сам уехал. Что меня выпустили из ДНР – это просто чудо, не ожидал. Я военнообязанный и нас сейчас не выпускают. Но я сказал, что семью вывожу, а сам через несколько дней вернусь в Донецк. Соврал, признаюсь. Но воевать я не готов, боюсь, что меня убьют, - признается мне Максим.

- И как вам в Крыму живется? – спрашиваю у него.

- Здесь я себя чувствую гражданином, а не шестеркой европейцев, - неожиданно высокопарно отвечает он. - Мы же пахали на шахтах, на заводах, а обогащались на этом другие. Поэтому я спецоперацию полностью поддерживаю. Конечно, туристов в Крыму сейчас мало, аэропорт не работает, но ради большой цели можно и потерпеть, ничего страшного. Зато дальше Россия будет сильная, а Донбасс - свободным. Так что надо держаться.

По словам Максима, в Крыму он встречал тех, кто все еще скучает по Украине. И тому есть корыстное объяснение.

- При Украине они комнаты туристам сдавали и за 10 комнат налоги платили, как за одну. А Россия пришла – проверки начались. Не всем это по душе. Но сейчас в Крыму легко работать в белую, кредит можно взять, - замечает Максим.

- В Крыму еще есть люди, которые ездят и живут по украинским документам, хотя, может, скоро и страны то такой не будет - Украины, - нервно посмеивается мой крымский приятель Виталий. - Здесь 23 года ничего не строилось. Ни одного моста при Украине не сделали, даже маленького, а сейчас миллиарды в нас вкладывают. Некоторые еще бухтят, что дороги чинят, асфальт кладут. Да радоваться надо!

Фото: Елена КРИВЯКИНА

«В ПАНДЕМИЮ МЫ ТУРИСТОВ ОБОБРАЛИ, ТЕПЕРЬ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ»

Я направляюсь в Алушту. Это один из самых популярных курортов Южного берега Крыма. Прошлым летом, когда я была здесь в последний раз, на набережной было не протолкнуться. Сейчас же вид курорта обескураживает.

- Людей очень мало, - жалуется мне владелец фруктово-овощного ларька Эльдар. Место у него «козырное», торгует в профессорском уголке. В этой части Алушты в XIX веке селилась русская интеллигенция: ученые, врачи, писатели. Сейчас здесь в основном пансионаты и дорогие отели.

- Турсезон будет зависеть от спецоперации - как она пройдет. Многие сейчас боятся ехать в Крым. Если самолеты к нам опять полетят, то людей валом будет. А сейчас из некоторых регионов до нас добираться 4-5 дней. Какой смысл? Человек сюда приедет уже никакой, неделю отдохнет и уже опять в дорогу пора собираться, - замечает Эльдар.

Обычно турсезон в Крыму стартует уже с майских праздников.

- А в эти майские никто не приехал. Тогда-то мы и поняли, чего нам в этом году ждать, - мрачно замечает Эльдар. – Если отдыхающих этим летом не будет, то что люди зимой будут кушать? Мы же за лето на год вперед зарабатываем. Зимой тут работы нет. Все, кто огородами в Крыму занимаются, могут обанкротиться, потому что Херсонская и Запорожская области в Крым сейчас везут свою продукцию, больше им везти некуда. Почему в этом году клубника такая дешевая? Да потому что из Херсона идет, клубника там отличная. А раньше они клубнику в Европу возили, замораживали ее, а с нами граница была закрыта.

Клубнику сейчас везут в Крым из Херсона, и стоит она копейки - 120 - 130 рублей за кило. Фото: Елена КРИВЯКИНА

О таких коммунистических ценах на клубнику в Крыму действительно уже забыли. На рынке ее продают за 120-130 рублей за килограмм, на набережной – по 200. И ведь почти никто не берет. Для сравнения, в моем столичном районе крымскую клубнику продают по 500 рублей за кило. Да устыдятся перекупщики!

- Вон, видите, стоит отель «Море». Раньше, когда там проводили конференции, нам инжир ящиками заказывали. Мы этот отель очень любим. А сейчас он полупустой стоит, хотя там скидки на номера 40%. Говорят, часть персонала отправили в неоплачиваемый отпуск, - рассказывает мне Эльдар и его охватывает ностальгия по лучшим временам.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Прошлогодний пандемийный турсезон крымчане вспоминают, как манну небесную. Несмотря на все ограничения, в 2021 году полуостров посетили 9,5 млн туристов – на 50% больше, чем в 2020-м. И у местных от такого счастья снесло голову. Цены на такси, жилье, питание прошлым летом задрали просто до небес. Туристов обдирали, как липку. Один мой знакомый крымский водитель тогда предсказывал: придет время, и за эту жадность придется расплачиваться. Теперь крымчанам и впрямь приходится затягивать пояса.

Правда, власти стараются держать лицо: обещают запустить дополнительные поезда и автобусы и строят прогнозы на 9 миллионов отдыхающих. Вот только рядовые крымчане в это не верят.

«БУДЕМ ПОДРАБАТЫВАТЬ И УЖИМАТЬСЯ»

На вещевых рынках Алушты продавцы тоже изнывают.

- Продажи у нас упали процентов на 60. В мае мы вообще полмесяца не выходили на работу, понимая, что продаж - ноль. А в прошлогодние майские мы уже работали на полную мощь, - рассказывает мне продавщица Наталья.

По ее словам, цены на сумки, шляпы, купальники и прочую пляжную атрибутику остались прошлогодними. Хотя закупочные цены и подросли.

- Нам нет смысла цены повышать, все равно никто ничего покупает. Кое-что мы вон даже на распродажу вывесили, хотя такого в турсезон у нас не бывает, - замечает Наталья и добавляет. - Зато отдыхающим сейчас прекрасно. Людей нет, не то, что раньше, ужас, не протолкнуться!

Чтобы как-то поддержать затухшую крымскую торговлю, покупаю пляжную рубашку. И тут продавщица переходит на откровенность.

- Вы отдыхайте спокойно, ничего страшного здесь не будет, это точно. Мускул не дрогнет у Путина! Вон, даже сами украинцы уже говорят, что подготовка к спецоперации у нас отличная, - доверительно шепчет мне Наталья.

По ее словам, некоторые туристы признаются, что боялись переезжать Крымский мост.

- Мол, удар могут по нему нанести. Но они (вооруженные силы Украины, - Ред.) сюда не сунутся никогда! - уверена Наталья.

Кстати, Керчь, через которую как раз проходит Крымский мост, недавно исключили из списка мест с повышенными мерами безопасности. При этом в приграничных районах Крыма сохраняется высокий – «желтый» уровень террористической опасности. Власти полуострова успокаивают, что эти меры - профилактические.

- Если уж в Крыму что-то начнется, то везде начнется - и в Москве тоже. Но Путин этого не допустит, он очень грамотный, - замечает Наталья.

- Я заметила, что в Крыму все стонут от нехватки туристов...

На крымских пляжах просторно. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Да, мы несем потери, но это (спецоперация России на Украине, - Ред.) - мировое событие, ничего не поделаешь. Где люди гибнут, вот там нелегко. Ну а если у нас не будет продаж, так что ж, выживем как-то, будем стараться - плечо к плечу. Продукты в магазинах есть, где-то будем подрабатывать, ужиматься... Кто-то понимает это, кто-то нет. Но чтобы паника была или возмущение - этого я не видела.

- Хотите, чтобы юго-восточные области Украины присоединились к России, как в свое время Крым?

- А почему нет?! С удовольствием! А то я не могу ни к тетке съездить, ни к брату, которые у меня на Украине. Сейчас очень тяжело, душа разрывается. Поддержка спецоперации в Крыму очень большая. У нас в подъездах висят объявления: можно пожертвовать вещи для помощи армии. Мы с соседями собирали в огромные коробки одеяла и одежду, теплые носки, продукты для солдат. В Крыму есть специальная служба, которая этим занимается. В церкви также был сбор, - рассказывает мне Наталья.

На автовокзале Алушты знакомлюсь с Иваном. Он посредник. Помогает отдыхающим снять жилье.

- Конечно, военные действия - неприятная штука. Но своих не осуждаем: надо, значит, надо. Скидывались с друзьями деньгами, помогаем армии. А вот приезжающие сюда беженцы - это проблема. За стол садятся и кричат «Слава Украине», ведут себя неадекватно, но сказать им ничего нельзя. Выпьют чуть-чуть, и начинают ядом дышать, кричат, что они не украинцы, а бандеровцы - провоцируют. А тронь его, вдруг меня посадят - беженца обидел! Их сейчас в Крым много приехало, по автомобильным номерам видно, - замечает Иван и предпочитает поскорее сменить тему.

Обычно турсезон в Крыму стартует уже с майских праздников, но не в этом году... Фото: Елена КРИВЯКИНА

Туристов политика и вовсе обходит стороной. Они в Крыму - словно в коконе. На улицах и в кафе никаких разговоров о спецоперации. Отдыхающим не до того, знай себе беззаботно гуляют. В центре Алушты, как и в Ялте, можно встретить редкие полицейские патрули. Они разгоняют с набережных бомжей и притормаживают несущиеся по пешеходным дорожкам самокаты и скутеры.

О том, сколько в Крыму стоит такси, жилье и продукты, и как на всем этом можно сэкономить, читайте во 2-й части материала в завтрашнем номере «КП» и на сайте kp.ru.

Кстати.

ХОЛЕРНЫЙ ВОПРОС

«Мы устали бояться, хочется лета и позитива»

С приездом беженцев из Украины во многих регионах России (и Крым тут не исключение), заговорили о возможности распространения холеры. Все дело в том, что в некоторых районах ДНР и ЛНР повреждены системы водообеспечения, поэтому людям приходится пользоваться водой из открытых источников. Отсюда и риск заражения. Не случайно, главный санитарный врач России Анна Попова поручила региональным службам Роспотребнадзора к 1 июня быть готовыми во всеоружии встретить холеру. Чтобы было достаточно специальных коек для больных, а также лабораторной базе для обследования.

В Крыму по этому случаю даже провели учения по локализации условного очага холеры. Правда, такие учения проводятся ежегодно, а последняя эпидемия холеры была на полуострове в 1994 году. В управлении Роспотребнадзора уже отрапортовали: в Крыму и Севастополе есть все необходимое, чтобы противостоять холере. Госпитальные базы подготовлены, медикаменты запасены, лаборатории готовы к проведению исследований.

- Холера? Да чума на оба ваши дома! Какая у нас тут холера?! Нас холерой не проймешь, - смеется мой крымский знакомый.

- Вы холеры не боитесь? – решила поинтересоваться я у постояльцев нашего отеля. В ответ от меня шарахались, как от прокаженной.

Народ на отдыхе не хочет думать о плохом. Люди за то и платили деньги – чтобы расслабляться и думать о хорошем.

- Мы уже устали бояться. То пандемия, то обезьянья оспа, то холера. Хочется лета, солнца и позитива, - ответила мне одна из отдыхающих.