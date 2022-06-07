Олег Газманов не может продать квартиру в Юрмале из-за запрета латвийских властей

Олег Газманов с женой Мариной. Фото: соцсети.

Олег Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале. Артист хотел бы продать эти апартаменты, но не может этого сделать из-за запрета латвийских властей, ограничивших его финансовую деятельность в стране. Газманов признался, что не был в этой квартире с 2014 года. Но коммунальные платежи за нее он исправно вносит. Бывать в Юрмале Олег перестал после того, как правительство страны запретило ему, как и некоторым другим российским артистам, въезд в Латвию.

- Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили, - сообщил певец на пресс-конференции накануне Дня России.

Газманов надеется, что ситуация рано или поздно нормализуется, и тогда он через суд взыщет с латвийских властей компенсацию за моральный ущерб. На выигранные в суде деньги, шутит певец, он купит себе виллу.

- Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: "Игорек, зайди, уже выпей наконец», - говорит Газманов.

Недвижимостью в Юрмале в свое время обзавелись многие россияне. Например, актер Эммануил Виторган купил там дачу. В Юрмале актер владеет прелестным двухэтажным особняком. Здание признано архитектурным памятником, и его запрещено перестраивать. Несмотря на это, третья жена актера Ирина Млодик смогла уютно обустроить старый дом. Вокруг него разбит красивый сад, на лужайке есть бассейн. Правда, сами хозяева настаивают, что он совсем крошечный и скорее напоминает маленький пруд. Супруги признаются, что жить в старинном аутентичном доме – одно удовольствие.

В Юрмале с недавних пор живут покинувшие Россию Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова. В Латвии Хаматова и ее трое дочерей поселились в собственном особняке. Артистка девять лет назад купила участок в 80 километрах от Риги, построила дом и получила вид на жительство в европейской стране. Элитная экодеревня рассчитана на состоятельных людей. В поселке 300 деревянных коттеджей, вокруг лес и озера. Жилье здесь стоит 300 - 400 тысяч евро (43 - 57 миллионов рублей).

Домик у Балтийского моря купила и певица Светлана Лобода. После начала спецоперации России на Украине певица вывезла дочерей из Москвы в Латвию. Звездное семейство поселилось в Юрмале. Видимо, артистка намерена задержаться в Латвии надолго: она отдала старшую дочь Евангелину в частную школу. Обучение в элитном учебном заведении стоит миллион рублей в год.