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Наука7 июня 2022 9:58

Растения на Марсе: в NASA отрицают, что нашли на соседней планете следы жизни

Объекты, похожие на засохшие ростки, сфотографировал марсоход «Любопытство»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Энтузиасты считают ростки следами было марсианской жизни.

Энтузиасты считают ростки следами было марсианской жизни.

Ровер «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) нашел нечто крайне необычное с виду в кратере Гейла (Gale crate), по которому он сейчас передвигается. Рядом среди песка и камней оказались объекты, похожие на растения – два тянущихся вверх прутика будто бы с листочками на конце. Засохшие или окаменевшие, судя по всему.

Ровер сфотографировал «прутики» еще 17 мая 2022 года. Однако специалисты NASA обнародовали снимки лишь на днях вместе с экспертами института SETI, увлеченными поисками сигналов внеземной жизни. Обнародовали в виде «картинки дня».

Эксперты института SETI и разъяснили общественности, что странные объекты никакие не растения, вопреки мнению многочисленных энтузиастов и виртуальных археологов. Они лишь похожи на засохшие всходы. А на самом деле «прутики» представляют собой сцементировавшуюся массу минералов, которая просочилась в трещины подстилающей породы.

В NASA полагают, что «цветок» образован минералами.

В NASA полагают, что «цветок» образован минералами.

Изначально сформировавшиеся объекты были окружены породой. Но постепенно она, оказавшись слабее, разрушилась – выветрилась, скорее всего. И «ростки» обнажились.

Кстати, недавно «Любопытство» в том же катере Гейла наткнулся на не менее причудливый объект –вылитый цветок. Подробнее о нем тут.

Как образовался марсианский цветок тогда объясняли представители NASA – специалисты команды, работающей по программе Curiosity. Не сильно убедили своей «минеральной теорией». Пришлось теперь обращаться за помощь к ученым, к которым доверия больше.

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