Растения на Марсе: в NASA отрицают, что нашли на соседней планете следы жизни

Энтузиасты считают ростки следами было марсианской жизни.

Ровер «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) нашел нечто крайне необычное с виду в кратере Гейла (Gale crate), по которому он сейчас передвигается. Рядом среди песка и камней оказались объекты, похожие на растения – два тянущихся вверх прутика будто бы с листочками на конце. Засохшие или окаменевшие, судя по всему.

Ровер сфотографировал «прутики» еще 17 мая 2022 года. Однако специалисты NASA обнародовали снимки лишь на днях вместе с экспертами института SETI, увлеченными поисками сигналов внеземной жизни. Обнародовали в виде «картинки дня».

Эксперты института SETI и разъяснили общественности, что странные объекты никакие не растения, вопреки мнению многочисленных энтузиастов и виртуальных археологов. Они лишь похожи на засохшие всходы. А на самом деле «прутики» представляют собой сцементировавшуюся массу минералов, которая просочилась в трещины подстилающей породы.

В NASA полагают, что «цветок» образован минералами.

Изначально сформировавшиеся объекты были окружены породой. Но постепенно она, оказавшись слабее, разрушилась – выветрилась, скорее всего. И «ростки» обнажились.

Кстати, недавно «Любопытство» в том же катере Гейла наткнулся на не менее причудливый объект –вылитый цветок. Подробнее о нем тут.

Как образовался марсианский цветок тогда объясняли представители NASA – специалисты команды, работающей по программе Curiosity. Не сильно убедили своей «минеральной теорией». Пришлось теперь обращаться за помощь к ученым, к которым доверия больше.