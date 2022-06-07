В Татарстане заметили футболку «Я не русский»

В Казанском метро сфотографировали девушку в футболке «Я не русский». Фото: СОЦСЕТИ

В Казанском метро сфотографировали девушку в футболке «Я не русский». Написал об этом украинский телеграм-канал, специализирующийся на фейках и гадостях о России, но станция на снимке реально казанская, а врагов у нашей страны с началом СВО обнаружилось столько…

То бурятский учитель сорвёт со школы плакат с буквой «Z», то редакторша новостей выскочит в эфир с плакатом: «Мы все врем!», то журналист, во время прямого включения, гаденько подмигивая, расскажет, что в машины с символами спецоперации особенно часто прилетают камни и бьют стекла. По опросам, таких несогласных до 20 процентов, так что можно, в порядке исключения, поверить в достоверность украинской информации.

И ответить милой тюркской девушке, гордо заявляющей, что она - «не русский»:

- Голубушка, по тебе это видно.

По дагестанцу Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в СВО десантнику - не видно, а у тебя - все на лице.

Чемодан-вокзал-аул, милая, ты ведь из деревни, да? Казанцы рассказали мне, что на этой станции фотографируются только приезжие.

Вон из общаги Государственного вуза, если ты студентка, чёрная метка тебе для работы в госучреждениях, если трудишься.

ФСБ, я надеюсь, работает над установлением твоей личности.

Позировала, наверное, ночью: в другое время тебя скрутили бы и побили, так мне сказали нормальные татары…

В чем-то ты, душа моя, права: национальность у нас в стране строго по самоидентификации, каждый может сказаться тем, кем хочет, но именно потому она - понятие политическое.

Азербайджанец в Новосибирске, подчеркивая лояльность стране, кричит мне в интервью: «Я стопроцентный азербайджанец, но я 30 лет тут живу, дети по-нашему и не говорят, я русский!»

А выступивших против спецоперации либералов интернет-общественность сразу вычёркивает из русских, ищет: Марина Овсянникова - ага, девичья фамилия Ткачук - казачка с Кубани или украинка из Львова, Божена Рынска - ну, эту за язык никто не тянул: «Я еврейка, это доказано!», - Кох, Чубайс и вся прочая муджабаевская подногтевая перхоть…

Народ выплевывает и исторгает вас, как Матрица выплюнула ставшего чужеродным Нео.

Люди, сотрудничающие с врагом, НЕ русские, потому что РУССКИЕ не хотят иметь с власовцами и коллаборантами ничего общего.

Казахстанские немцы, уехавшие в Германию и терпящие там плевки из-за акцента и имен- русские, а вы - нет.

И, кстати, оставшиеся в Казахстане лояльные России люди тоже русские.

Потому что русские уже не национальность.

Не прижилось в России ельцинское слово россиянин, потому русский это и гражданство, и принадлежность к бывшему СССР, и «русский по духу, но живу в Бразилии», и, да, этническое понятие.

Духоподъёмный анекдот.

Залезли в обстреливаемом Мариуполе мирные украинцы в подвал, слушают, что там снаружи, вдруг слышат: «Аллах Акбар».

Бабушка-украинка мелко крестится:

- Слава Богу, русские пришли.