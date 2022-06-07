Инвестиционный сабантуй собрал более тысячи участников из 11 стран мира

В Сибае завершил работу IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022».

Более тысячи участников из разных стран мира собрались 2-4 июня в башкирском городе Сибай для работы на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022». Организаторами форума традиционно выступили Правительство Республики Башкортостан и Агентство стратегических инициатив.

На инвестсабантуе была организована работа 22 профильных секций, где участники не только поделились опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсудили методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России с учетом сложившейся экономической ситуации.

Открывая работу инвестсабантуя, глава Башкортостана Радий Хабиров отметил высокий интерес бизнесменов к сотрудничеству с республикой и реализации на территории региона новых проектов:

- Сибай в четвертый раз принимает Всероссийский инвестиционный сабантуй «Заурале». Сердечно приветствую наших гостей из 61 региона страны и 11 зарубежных государств. Это говорит о том, что интерес к нашему форуму с каждым годом растёт. В современных условиях проведение инвестсабантуя – это важный шаг в развитии республики. Наш регион – сильный и надежный партнер. И инвесторы проявляют к Башкортостану большой интерес.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

Как отметил замминистра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик, инвестиционный форум стал итоговым мероприятием в закреплении взаимовыгодного сотрудничества с Башкирией.

- Инвестиционный сабантуй «Зауралье – 2022» - уникальная площадка в части выстраивания прямого взаимодействия власти и бизнеса в рамках реализации знаковых инвестиционных соглашений по проектам, направленных на укрепление экономики между нашими странами, - подчеркнул Дмитрий Хариточник.

Всего на инвестсабантуе «Зауралье-2022» было подписано более 20 соглашений на сумму более 107 млрд рублей. В их числе 8 инвестиционных на сумму прямых инвестиций 7,13 млрд. рублей, а также 19 документов о сотрудничестве. С учетом планируемых к реализации проектов в рамках соглашения о взаимодействии с АФК «Система» общий объем инвестиций в экономику республики в последующем составит порядка 107 млрд. рублей.

На совещании с ОАО «МАЗ» (Республика Беларусь) обсуждалось укрепление торгово-экономических отношений между двумя республиками с учетом необходимости импортозамещения и разработки новых векторов взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов уделил крупному инвестиционному проекту, в рамках которого за счет Республики Башкортостан в индустриальном парке «Уфимский» будут возведены 20 тыс. кв. м производственных помещений для компании «Амкодор», а на сам парк - расширены все инструменты особой экономической зоны (ОЭЗ). По его словам, в Башкортостане набирает обороты практика быстрого строительства, поскольку экономические реальности и вызовы современности вынуждают сокращать сроки реализации проектов.

Задачей участников секции «Башкортостан - Казахстан. Расширяя границы сотрудничества» было обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в развитии промышленной кооперации с учетом необходимости импортозамещения на рынках России и Казахстана — в частности, закупки комплектующих у предприятий Башкортостана для ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АгромашХолдинг KZ».

– Казахстан является одним из наших основных партнёров. Тем не менее, потенциал для развития сотрудничества остается еще большой. Мы намерены расширять связи в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, сельском хозяйстве, промышленной кооперации и других отраслях. Для эффективной реализации этих целей у нас начала действовать совместная рабочая группа и разработана подробная «дорожная карта», - сказал Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Одними из немногих непострадавших экономических сфер сегодня остаются внешнеторговые отношения между Россией и Турцией. На площадке сибайского форума обсудили развитие российско-турецких деловых связей.

Нововведением инвестсабантуя стало проведение первого Межрегионального форума бизнес-шерифов состоялась пленарная дискуссия «Институт бизнес-шерифов как эффективный инструмент развития экономики». Бизнес-шерифы в статусе заместителей глав муниципалитетов как проводники интересов бизнеса и инвестиционных проектов на местном уровне и шире – на республиканском и межрегиональном – появились в Башкирии около трех лет назад. А сегодня показатели их деятельности являются одними из основными в стандарте деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства в муниципальных районах.