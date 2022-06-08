Без трусов, но с пистолетом: В Сеть утекли фото обнаженного сына Джо Байдена

Президентский сын, размахивающий оружием, выглядит более чем предосудительно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание The New York Post опубликовало снимки обнаженного сына президента США Джо Байдена. На фото 52-летний Хантер Байден запечатлен без трусов, но с пистолетом в номере отеля. Кроме президентского отпрыска на снимках видна голая женщина, по утверждению журналистов NYP – проститутка.

Больше всего издание возмущено тем, что эти, мягко говоря, пикантные фото появились на фоне волны насилия, буквально захлестнувшей Соединенные Штаты: только за минувшие выходные в стране произошло 11 инцидентов с применением огнестрельного оружия, в которых как минимум 15 человек погибли и более 60 получили ранения. В этой ситуации президентский сын, размахивающий оружием, выглядит более чем предосудительно.

В Сеть утекли фото обнаженного сына Джо Байдена

- Прежде чем предлагать или принимать какой-либо новый федеральный закон об оружии, администрация Байдена должна обеспечить соблюдение существующих законов, независимо от того, кто их нарушает, даже если этим человеком является сын президента, – заявил по этому поводу сенатор Рон Джонсон.

Известно, что снимки журналистам передала некоммерческая организация «Марко Поло», которая ранее публиковала компрометирующие Хантера Байдена, якобы найденные на его потерянном ноутбуке.

Ранее представители Республиканской партии пытались использовать фото и переписку, обнаруженные в ноутбуке, в качестве аргумента против Джо Байдена во время президентской гонки 2020 года. Тогда ни сообщения о теневых сделках Байдена-младшего на Украине, ни заявления о его интимных фото с несовершеннолетними на общественность особого впечатления не произвели и не помешали Байдену-старшему въехать в Белый дом.

Вместе с тем, сам ноутбук никуда не делся и, по заявлению члена Палаты представителей Даррела Иссы продолжает самым серьезным образом исследоваться в Конгрессе США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын президента Байдена одержим порно и делится пикантными ссылками с отцом

Потерянный Хантером Байденом ноутбук продолжает преподносить сюрпризы (подробнее)

Сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы

Достоянием общественности стали похождения отпрыска президента на Украине (подробнее)