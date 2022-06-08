«Не лейте йод на рану»: врач назвал главные ошибки в первой помощи при дачных травмах

Если у вас порез или ссадина, то не надо внутрь раны лить зеленку, йод или какие-либо спиртсодержащие медицинские препараты Фото: Shutterstock

Как уже писала «КП», в число самых травмоопасных инструментов на даче входят лестница, электрическая циркулярная пила («болгарка») и топор. Какие ошибки чаще всего совершают пострадавшие и их близкие в попытке оказать первую помощь при наиболее распространенных травмах? Эту тему обсудили эксперты в программе «ТелеДоктор» на телеканале «Доктор», посвященной опасностям для здоровья на даче.

ГЛУБОКИЕ РАНЫ: СПИРТ НЕ ПОМОЖЕТ, А ЙОД И ЗЕЛЕНКУ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Если у вас порез или ссадина, то не надо внутрь раны лить зеленку, йод или какие-либо спиртсодержащие медицинские препараты, - предупреждает врач-травматолог НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Кейлин. - Во-первых, после этого раны плохо заживают. Во-вторых, спирт грязь из раны не вымывает, а, наоборот, фиксирует ее.

Как надо:

- При глубоких ранах прежде всего требуется остановить кровотечение. Для этого нужно наложить на рану давящую повязку. Под нее желательно положить стерильные салфетки из аптечки.

- Затем обрабатываем кожу вокруг раны - не саму рану! - зеленкой или йодом. И накладываем сверху изолирующую асептическую повязку, чтобы не попала инфекция.

ТРАВМА ОТ ТОПОРА: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ЖГУТ!

- Если топором отрублена часть пальца, прежде всего наложите давящую повязку для остановки кровотечения, - советует доктор Кейлин. - Ни в коем случае не перетягивайте остаток пальца тугим жгутом! Иначе кровообращение сильно ухудшается, и падают шансы пришить палец.

Отрубленную часть нельзя класть в лед, предупреждает врач. «Сильно охлажденный фрагмент очень плохо потом будет приживаться или не будет приживаться вообще», - поясняет травматолог.

Как надо:

- Положите отрубленную часть пальца в стерильную среду - например, в бумажную оболочку от шприца из аптечки. Затем поместите в целлофановый пакет.

- Сверху оберните пакет тканью, смоченной в холодной воде.

И срочно добирайтесь до ближайшего травмпункта!

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