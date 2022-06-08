"Наслушались разного в свой адрес": Нашим школьникам запрещают выступать под флагом России на международных олимпиадах

Увы, политические разногласия и раньше влияли на ученические соревнования высшего уровня Фото: Shutterstock

«Перешли красную линию» - эмоционально высказался министр просвещения Сергей Кравцов, говоря о политических санкциях организаторов олимпиад в адрес наших ребят. Увы, повторяется история с Пекином. Сезон межнаров (так называют и состязания, и их участников) стартует в конце июня и продлится до зимы. Будем ли участвовать не смотря ни на что, какой настрой у ребят? Об этом мы расспросили тренеров сборных.

ГЕОГРАФОВ ОТСТРАНИЛИ

Россия традиционно участвует в восьми международных школьных олимпиадах: по астрономии и астрофизике, биологии, географии, информатике, математике, физике, химии и естественно-научной олимпиаде юниоров. В прошлом году ребята выступили блестяще: 31 золотая и 7 серебряных медалей. А физики, химики и юниоры привезли полные комплекты золота. В этом году, увы, будет сложнее.

- Географы не поедут, поскольку в олимпиаде участвуют только страны - члены международного географического общества, а Россию из него исключили, - рассказал kp.ru тренер нашей сборной по физике, директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Астрономическую - это решалось еще в прошлом году - должны были проводить в Киеве в августе, юниорскую - в Харькове в декабре. Первую перенесли в Грузию, вторая пока под вопросом. Организаторы математической, химической, биологической и по информатике уже объявили России, что участие наших сборных возможно только без флага страны (то есть каждый участник выступает сам за себя). По физикам решение еще не принято.

ФИЗИКИ ЗАТАИЛИСЬ

Международная физическая олимпиада (IPhO) проводится с 1967 года. В 2022-м состязание должен был принимать Минск, однако в апреле международный совет IPhO принял решение не проводить олимпиаду в Белоруссии, а в мае объявил о переносе в Швейцарию.

- Официальное приглашение мы получили, заявку отправим в самый крайний срок. Надеемся, что в суете (организовать качественно межнар за два месяца очень сложно!) им будет не до нас, и сборная сможет выступить под флагом России, как и положено, - говорит Виталий Шевченко. - К слову, в Азиатской физической олимпиаде в мае мы участвовали как сборная России - вопрос формата вообще не поднимался, и на самом соревновании мы не сталкивались с негативом даже от стран-антагонистов. Ребята привезли восемь медалей, из которых три - золотые.

- Круто! Какой сейчас настрой у сборной?

- Переживают, конечно. Ребята потратили на подготовку к межнару кто год, кто полтора, будет очень обидно, если все зря. С командой работают профессиональные психологи - помогают формировать правильное отношение к ситуации и сосредоточиться на физике.

- Верим и надеемся, что сборная не только выступит под флагом РФ, но и классно выступит. Но все же план Б всегда нужен. Есть ли соревнования такого же уровня, где наши ребята смогут себя проявить в случае форс-мажора?

- Если сорвется наше участие в IPhO, попробуем скооперироваться с белорусами и организовать открытую олимпиаду по физике на их базе. У них ведь все готово: задания, жюри…

АСТРОНОМЫ СОМНЕВАЮТСЯ

На Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA проводится с 2007 года) в 2021-м россияне тоже выступили звездно: восемь золотых и две серебряные медали.

- В уставе олимпиады сказано, что политическая или религиозная дискриминация команд недопустима. Но это на бумаге. В 2022 году IOAA должна была проходить в Киеве, потом решили перенести в Грузию. Сложился ангажированный украино-грузинский оргкомитет. Наслушались мы от них всякого-разного в свой адрес. Будем ли участвовать и в каком формате, решения пока нет. Но ехать к таким организаторам не хочется, - посетовал тренер сборной по астрономии и астрофизике Иван Утешев.

- Есть ли альтернативы межнару?

- В Саранске уже готовятся провести первую Открытую международную астрономическую олимпиаду. Импортозамещающий вариант, скажем так. Пройдет олимпиада с соблюдением академических честных принципов. У ребят из сборной точно будет большой старт в этом году.

ЧТО ТЕРЯЕМ?

Увы, политические разногласия и раньше влияли на ученические соревнования высшего уровня. В 2020-м в межнаре по физике, который в разгар пандемии проводил в дистанционном формате наш МФТИ, отказалась участвовать команда из Косово. Сборные Израиля игнорируют межнары, которые проходят в арабских странах. Китай пропускает олимпиады в Тайване, а Тайвань - китайские, но оба участвуют, когда соревнования устраивают другие страны.

Какие последствия для наших школьников от участия не под флагом РФ? Морально, конечно, будет непросто. В остальном формат ничего не меняет: командный рейтинг по медалям на таких олимпиадах не ведется, только личный. Сам факт участия в межнаре - уже победа, ведь это высшая планка, которую может достичь школьник. Подготовка у лучших тренеров страны - еще один мегаплюс. Поступление в вуз по особой квоте у ребят давно в кармане по факту побед во Всероссийских олимпиадах. Премии за медали тоже получат, и солидные: президентский грант - миллион рублей, плюс вознаграждение от региона (в Москве это полтора миллиона за «золото», миллион за «серебро» и полмиллиона за «бронзу»). Да и рассказывать, что ты - межнар, признавались «КП» медалисты 2021 года, сразу вызывает у всех бесконечное уважение.