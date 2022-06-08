«Укусы зафиксированы, а дочери пришлось идти к психологу»: Адвокат Успенской рассказала, как на певицу напал бульдог

Любовь Успенская угодит в нешуточный переплёт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто бы мог подумать, что прогуливаясь около своего дома с собакой и дочерью, Любовь Успенская угодит в нешуточный переплёт. На артистку напал соседский бульдог, покусал ее и ее маленькую собаку. Но в результате соседка вышла в прессу с заявлением и обвинениями в адрес певицы. Мол, это Успенская напала на пса. Защищать интересы соседки артистки вызвался Александр Добровинский. Многих удивил этот момент, поскольку Добровинский был лишён адвокатского статуса. Однако в информационном поле Добровинский представлен как адвокат соседки Успенской.

-Все зарабатывают свою известность и себе на хлеб по-разному. Что тут скажешь. Устраивать шоу, как было в деле Михаила Ефремова мы не будем, у нас другой стиль и другие жизненные принципы, - говорит в беседе с kp.ru адвокат Любови Успенской Елена Сенина. - Мы действуем исключительно в рамках закона и правового поля, оперируя только фактами и документами. А документы и факты такие: на Любовь Залмановну и ее собаку напали животные, которые без присмотра бегали по поселку. Любовь Залмановну покусали. У нас есть фото укуса, медицинские справки. На место сразу была вызвана полиция и охрана поселка. Несколько свидетелей видели инцидент. Хозяйка собаки со своей подругой, вместо того, чтобы извиниться, убрать своих собак, достали телефон, и надсмехаясь над певицей, провоцируя ее, хладнокровно наблюдали, как у женщины, которая годится им в матери, расшатываются нервы. Татьяна, дочь Успенской, по данному факту даже была вынуждена обратиться к психологу. Все документы и справки у нас, естесcтвенно, есть.

- Через месяц соседи Успенской пошли в СМИ. Добровинский вообще заявил, что Успенская отказалась от примирения. Удивительно. Я читала переписку. Добровинский написал Успенской, что он ее доброжелатель, а адвокатом соседки является не он, а его знакомый. Удивительным образом потом произошло его «чудесное перевоплощение» в противоборствующую сторону. Да уж...методы... Вот, собственно, и вся история. В настоящий момент, помимо прочих, нами написаны заявления о клевете и заведомо ложном доносе. Готовятся иски о защите чести, достоинства и деловой репутации певицы, - объяснила kp.ru адвокат Успенской.

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