Таких цен не будет уже никогда: почему смартфоны и ноутбуки нужно покупать прямо сейчас

В середине лета почувствуется серьезное сужение ассортимента Фото: Иван МАКЕЕВ

Давно подумываете о покупке нового смартфона или ноутбука, но постоянно откладываете на потом? Не теряйте время - и продавцы, и аналитики сходятся в одном: уже этим летом электроники станет меньше, а стоить она будет дороже.

ЗАПАСЫ ИССЯКАЮТ

Товарная яма – новый термин в экономической науке и технике, который озвучил генеральный директор крупного интернет-магазина «Ситилинк» Михаил Славинский на недавнем форуме «Неделя российского ретейла». И в эту яму, по словам гендира, российские продавцы электроники угодят уже через месяц-полтора (и покупателей за собой утянут).

- В середине лета почувствуется серьезное сужение ассортимента, - предрекает гендиректор «Ситилинка».

По словам Славинского, в первую очередь нас ждет дефицит отдельных моделей ноутбуков и других высокотехнологичных товаров. За бытовую технику стоит опасаться меньше.

В целом обороты онлайн-торговли сейчас растут. Поскольку подорожание, уход с российского рынка крупных компаний и закрытие многих магазинов в торговых центрах заставили потребителей искать необходимые товары в интернете. Но онлайн-магазинам тоже нужно где-то пополнять свои запасы, а сделать это становится все труднее. По словам Славинского, сейчас ежедневные продажи компании вдвое превышают объемы пополнения запасов на складах.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ!

Одним словом, рынок электроники в России уже не будет прежним.

- Старые схемы поставок отвалились, какие-то производители отказались официально продавать свои товары в России, Китай не может покрыть возникшую нехватку. А параллельный импорт (ввоз товаров без согласия производителя, - Ред.) только начинает работать, - говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - В результате, если еще недавно большие онлайн-магазины ввозили товары партиями объемом в десятки тысяч, теперь товары приходят партиями до тысячи единиц. Держать низкую цену за счет огромных объемов продаж крупные ритейлеры уже не могут, поэтому они теряют свои конкурентные преимущества перед мелкими игроками. Ведь покупателю, по большому счету, все равно, на какой площадке купить товар - главное, чтобы он был в наличии и продавался по приемлемой цене. Поэтому выигрывать будет тот, кто сумеет быстро найти и привезти смартфоны и ноутбуки. И мелким торговцам будет в новых условиях проще, ведь на крупных висит балласт в виде складов, которые надо содержать, большого штата сотрудников и т. п.

Так что если вы планировали покупать электронику - смартфоны, телевизоры, ноутбуки и т. д. - лучше сделать это сейчас.

- Уверен, что рынок сохранится, купить можно будет все, но значительно дороже. Таких цен, как сегодня, уже никогда не будет, - уверен Эльдар Муртазин. - Ведь до сих пор еще можно найти некоторые товары даже по февральской цене. Думаю, скоро российская валюта подешевеет, и курс установится на уровне 75-77 рублей за доллар, и цены автоматически потянутся вверх. То, что придет в страну по схемам параллельного импорта, будет стоить дорого.

КСТАТИ

Дефицит ждет не только Россию

- И Россия, и весь мир стоит на пороге перманентного дефицита, - считает Эльдар Муртазин. - Но дело не в том, что каких-то товаров не будет в продаже. Товары будут, но по такой цене, что мы будем просто не в состоянии их купить. Условно говоря, ноутбук будет продаваться не за 100 тысяч рублей, а за 200 - вы легко сможете отдать за него такие деньги? Рынок уже давно просел, в мире вообще развивается беспрецедентный финансовый кризис, где деньги не стоят уже ничего. Все последние годы цены и так росли, хотя сначала это происходило скрытно. Например, новые модели телевизоров были хуже предыдущих - проще по компонентам, функционалу и т. д. - но продавались по тем же ценам, что и их более качественные предшественники. Это было особенно заметно в 2019-202-м годах. В 2021-м году цена росла уже напрямую - товары становились хуже, но стоили дороже. В условиях роста цен на продукты спрос на бытовую технику и электронику будет продолжать падать, снижаются и объемы их производства. И получается, что выхода вообще нет. Но это только частный случай общемирового кризиса, просто Россия из-за последних событий вошла в него раньше, чем другие страны. И, кстати, это даже хорошо - быстрее адаптируемся.

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