Четверть россиян считают нужным запретить в стране фильмы и книги с героями-геями

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Большинство россиян поддерживают идею введения крупных штрафов за гей-пропаганду в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU. Так респонденты отреагировали на внесение в Госдуму законопроекта, который вводит штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина россиян хотела бы запретить в стране распространение любой информации об однополой любви. За этот вариант проголосовали целых 46% опрошенных.

«Я считаю, что нужно запретить все, что касается однополых отношений», - говорит участник опроса.

«Нужно запретить вообще все, не хочу, чтобы мой сын знал, что они (люди нетрадиционной ориентации – прим. ред.) существуют», - соглашается другой.

Еще треть россиян выступили за введение запрета на публичное проявление чувств однополых партнеров. 33% опрошенных отмечают, что пары могут делать все, что хотят, но только при условии, что этого никто не видит и не знает.

«Если нет пропаганды, выпячивания гомосексуальной ориентации, то личная жизнь этих людей никого не должна волновать, так же как не должно быть притеснений в профессиональной деятельности. Что творится за дверями спальни - их личное дело, если оно устраивает обоих или обеих», - отмечает респондент.

Каждый четвертый участник опроса заявил, что в стране нужно запретить телепередачи, посвященные теме ЛГБТ, а также фильмы, книги и сериалы, где есть хотя бы один персонаж – гей. Так, под ударом могут оказаться всеми известные, и многими любимые «Секс в большом городе», «Доктор Хаус», «Теория большого взрыва» и даже «Друзья».

Еще 23% опрошенных добавляют, что людям с нетрадиционной ориентацией также должно быть запрещено участвовать в общественной жизни, например, играть в театре, сниматься в кино, выступать на сцене и так далее.

А вот 33% опрошенных оказались не так категоричны. По их мнению, достаточно запрета только на прямые призывы, открытую пропаганду и проведение гей-парадов и других публичных мероприятий ЛГБТ. Кроме того еще 5% вообще считают, что запрещать ничего не нужно. Респонденты уверены, что людям со здоровой психикой никакая пропаганда не страшна, поэтому они выступают против нового законопроекта.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,7 тысячи человек. У респондентов была возможность выбора нескольких вариантов ответа.