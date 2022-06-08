В Госдуму направлен законопроект о запрете гей-пропаганды среди взрослых в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нет в мире вещи более хрупкой, чем мужская маскулинность. Вот и депутаты города-героя Севастополя решили принять что-нибудь, что бы ее сохранить. А конкретно в Госдуму отправили законопроект о запрете гей-пропаганды среди взрослых (раньше-то только среди детей было нельзя).

Судя по всему, 24 народных избранника, среди которых большинство мужчин, реально испугались, что если им регулярно крутить гейскую порнушку, то они могут того… переметнуться. Жалко их, но что поделаешь. Вряд ли бы депутаты стали предлагать целый закон, если бы не были уверены, что это работает именно так. Ведь правда же?

Законопроект — это еще не закон. Документ и завернуть могут. А могут и принять. И вот как в этом случае будут наказывать за «распространение информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок»:

- 40-50 тысяч рублей для граждан, 100-500 тысяч рублей для должностных лиц, 1-5 млн. рублей или приостановка работы на 90 суток для юрлиц. И так накажут за немассовую пропаганду — за листовочки или, там, сомнительный кинчик на вечеринке.

А вот если злостный агитатор решит использовать СМИ или интернет, то наказание станет в разы жестче.

- 100-500 тысяч рублей для граждан, 500-1000 тысяч рублей для должностных лиц, 10 млн. рублей или приостановка работы на 90 суток для юрлиц.

Если же гейским пропагандистским непотребством займется еще и иностранец, то его кроме штрафа ждет немедленная депортация. Нам такие иностранцы не нужны.

У севастопольских депутатов интересная логика. Законопроект написан для того, чтобы кто-нибудь раньше не успел легализовать гей-пропаганду. Не смейтесь — в пояснительной записке так и сказано:

«Законопроект… направлен на защиту от иных интерпретаций ценностей, нежелательных для закрепления в законодательстве Российской Федерации». Если сейчас же не защитить ценности, то они обязательно падут под давлением еще чьего-нибудь законодательного ажиотажа.

Народные избранники признали, что вообще-то одним из принципов демократического государства является «защита прав меньшинств». Но потом они долго объясняют, почему в России это не обязательно. Ведь нам сейчас навязывают «чужие стандарты». Поэтому в первую очередь надо думать о «культуре большинства».

«Семья, материнство и детство нуждаются... в особой защите со стороны государства». - уверены члены Заксобрания Севастополя.

При этом, нет ни одного доказанного наукой случая, что гей-пропаганда среди взрослых способна кого-то заставить переметнуться. Если 35-летнему мужику-натуралу каждый день показывать всякие ЛГБТ-видео, то меньше любить женщин от этого он не станет.

Кстати, в обратную сторону это тоже не работает. Просмотр обычного гетеросексуального порно еще ни одного гея натуралом не сделал.

- Я недавно устроил Вальпургиеву ночь в книжном магазине, там все книжные полки наводнены историями про однополые отношения, - пожаловался в эфире радио Комсомольская правда депутат Госдумы Виталий Милонов. - Издательствам нужно этот попкорн сжечь в назидание другим. Все эти крысы, не уехавшие на Запад, прикрываются знаком «18+». Но реально он не мешает подросткам смотреть эти материалы. Почему и взрослые должны смотреть? Ведь эти нетрадиционные граждане принесли нам обезьянью оспу. С обезьянами там совокуплялись — в результате принесли очередную гадость. Если им нравится делать, то почему должны трубить направо и налево?

В конце уважаемый парламентарий добавил, что геи сами «ущемляют наши права», потому что пытаются «свою черную сторону жизни» выдать за норму.

- Этот закон не вмешивается в частную жизнь граждан, - заверил депутат.