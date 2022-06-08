Отец Жанны Фриске разрыдался от горя и бессилия: "Четвертая стадия рака, метастазы"

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В семью Жанны Фриске пришло новое горе. Четвертая стадия рака диагностирована у двоюродной сестры певицы. Жанночка скончалась от глиобластомы в 2015 году. При этом мало кто знает, что за три года до смерти артистка вытащила с того света родственницу. Однако страшный недуг вернулся.

Владимир Фриске расплакался, рассказывая о борющейся с раком племяннице. "Мы все в шоке, потому что эта девочка - моя племянница, дочь моей единственной сестры. Она тоже умерла от рака в 2011 году, а через год раком заболела ее дочка Таня Гончаренко. Жанночка ей помогала", - рыдая, поведал Владимир Борисович.

По словам безутешного отца, Жанна в 2012 году связалась с Иосифом Кобзоном. "Таню начала лечить женщина, которая лечила его. Вытащила Таню. И вот 11 лет у нее была ремиссия и ни с того ни с сего рецидив пошел, четвертая стадия, метастазы. Она просит и кричит: «Я хочу жить». Сказали, что ей нужно срочно сделать большую дозу химиотерапии и остановить метастазы", - цитирует мужчину телеграм-канал "Звездач".

Отметим, о горе в семье первой сообщила Наталья Фриске. Она начала сбор денег на лечение онкологии. "К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные", - отметила 36-летняя Наталья.