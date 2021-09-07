"Мог ему по шарабану дать": отец Фриске рассказал, как Шепелев прятался от него в самолете

Певицы нет на этом свете уже шесть лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец Жанны Фриске по сей день не может найти общий язык с бывшим возлюбленном своей знаменитой дочери, которая скончалась от рака мозга. Певицы нет на этом свете уже шесть лет, однако конфликт Дмитрия Шепелева и Владимира Борисовича и не думает угасать.

Отец Жаны Фриске в очередной раз обвинил Дмитрия Шепелева в неподобающем поведении. По словам мужчины, телеведущий ведет себя очень некрасиво и обманывает его семью. «Человек врет. Говорит, что ребенка нам предлагает, а мы не хотим с ним встречаться», - сокрушается Владимир Фриске.

Он рассказал чудовищную историю, которая произошла несколько лет назад. По словам Владимира Борисовича, однажды Дмитрий предложил ему увидеться с внуком Платоном в Белоруссии. Фриске бросил все дела и помчался к мальчику, но, когда прилетел, ребенка там не было.

«Он врал, а я поехал проверить. С Шепелевым в самолете встретился, когда назад летели. Он так перепугался, что дар речи потерял. Я с ним не стал разговаривать. Он боялся, голову спрятал под сиденье впереди. Я ему просто подошел и говорю: «Какая же ты падаль»", - рассказал отец певицы в эфире YouTube-шоу "Психология звезд".

Владимир Борисович отметил, что телеведущий буквально сбежал от него, когда самолет приземлился. "Когда прилетели, он как дернул с самолета бегом после посадки. Я бы не сдержался, мог ему по шарабану дать", - подчеркнул он.

Фриске заверил, что Дмитрий не ухаживал за Жанной во время болезни. Как известно, певица последние месяцы перед смертью жила в доме родителей.

"Он у нас не бывал. Пишут, что он ухаживал за Жанной, да он никогда. Когда его искали, ждали что приедет в Америку, а нам фотографии прислали, что он в Химках где-то в ночном клубе. Там, где голубые и наркоманы отдыхали. И он там был, в этом он весь! Как есть на самом деле. Не нужна она была ему. Нужны были ее деньги, больше ничего", - сказал, как отрезал, мужчина.

Больше всего его возмущает тот факт, что телеведущий претендует на наследство Жанны. "Я бы со стыда умер. Он обычный колхозник, который слаще редьки ничего не пробовал. Но я его никогда не бил. Если бы ударил, то он уже лежал на Николо-Архангельском. Я ему сказал, что один раз ударю по голове, а второй раз по крышке гроба. Он знает это прекрасно", - заявил Фриске.

Владимир Борисович также сообщил, что Шепелев рассказал светским хроникерам об онкологии его звездной дочки ради наживы. "Продавал Жаннины фотографии, продавал все, что можно. Впервые откуда узнали, что Жанна заболела? Был я, он, фельдшер и все. Я только уехал, он уже сфотографировал и слил. Сколько раз его ловили дома на этом", подчеркнул Фриске.