Названы регионы, жители которых активнее других ищут отели на лето

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Этим летом, несмотря на закрытые границы, жители многих регионов собираются в отпуск. По данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика», активность в выборе гостиниц и отелей в преддверии летнего сезона у россиян выросла более чем на 100% в сравнении с прошлым годом.

Активнее всего сайты для бронирования отелей и различных мест размещения в мае посещали жители Челябинска. Активность горожан в этом регионе выросла почти в 5 раз. На втором месте – Иркутск, в котором различные варианты для отдыха люди выбирали почти в 3,5 раза чаще, чем год назад. На третьем месте жители Санкт-Петербурга. В этом регионе посещаемость сервисов бронирования выросла больше чем в 2,5 раза.

Далее по активности идут Хабаровск и Нижний Новгород. Варианты для отдыха в этих городах люди присматривали примерно с одинаковой активностью. Спрос по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза. В Москве трафик вырос на 95%, а в Новосибирске – на 67%

Но есть и те, кто отдыхать пока не спешит. Сайты для бронирования отелей и гостиниц жители Саратова в мае посещали на 96% реже, чем в прошлом году. Выбирать варианты для отпуска не спешат и воронежцы. Среди них активность в мае была ниже на 22%, чем год назад.