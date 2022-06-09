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Экономика9 июня 2022 15:57

Иностранные гости ПМЭФ смогут пересечь границу без эпидемиологических ограничений

Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня
Источник:kp.ru

Участники и гости ПМЭФ-2022 смогут пересечь границу без эпидемиологических ограничений для иностранцев в связи с тем, что Россия с 14 июня снимает все требования для авиатранспорта и морских пунктов пропуска.

- Меньше чем за неделю до Форума свое участие подтвердили представители из 127 стран и территорий, включая Великобританию,Китай, США,Францию, Италию, Германию,Нидерланды, это говорит о том, что площадка ПМЭФ остается востребованной, невзирая на геополитические сложности. Уверен, что облегчение эпидемиологических правил поддержит желание партнеров принять участие в Форуме, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В апреле Россия возобновила авиасообщение с 52 странами, в числе которых – Китай, Израиль, Индия, Сербия, ЮАР. Также снова стали ходить поезда между Россией и Казахстаном и Россией и Монголией. В мае было снято ограничение на пересечение сухопутной границы с Грузией.

Напомним, что с 14 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Ташкентом и Самарой, а также Волгоградом с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. В связи с этим будут сняты ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию по железной дороге. Уже с марта 2022 года Россия начала постепенно снимать COVID-ограничения на въезд иностранных граждан в страну, так, были отменены ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией и Россией и Казахстаном.

БИЗНЕС-ПРЕССПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2022