Тарзан озолотится: Наташу Королёву предупредили о неожиданных последствиях развода

Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, что брак Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко) трещит по швам, судачат не первый месяц. Пара совсем перестала появляться вместе, мол, у обоих такие напряженные графики, что даже дома супруги не видятся. Говорят, масла в огонь подлили не только старые грешки неверного мужа, но и разные политические взгляды: якобы тёща и зять теперь в контрах, а певица меж ними, словно меж двух огней.

О том, что держит пару вместе, в прессе спорят психологи и тарологи: одни утверждают, что звезды боятся потерять популярность, другие - что "русалка" не хочет остаться одна. Впрочем, в этом случае есть и куда более материальные причины сохранять статус "в паре". Юристы предупреждают: расторжение брака может обернуться для Наталии, как для главного добытчика в семье, крупными финансовыми потерями.

- Согласно действующему законодательству, а именно Семейному кодексу, при разводе, если нет брачного договора, имущество делится поровну между супругами. Это вся нажитая в браке недвижимость, а также движимое имущество, заработки, деньги на счетах и прочее, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - В связи с этим мне вспоминается история годовалой давности, когда Наташа Королева объявила, что продала или отдала свою яйцеклетку американскому другу, у которого впоследствии с помощью суррогатного материнства родилась дочь. Тогда сообщалось, что счастливый отец заплатил Наталии 50 биткоинов, стоимость которых оценили в 177 млн рублей.

Сама артистка тогда уверяла: денег от друга она не просила, эта плата - его щедрый подарок. Но Семейному кодексу все равно: подарки в браке также делятся пополам.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Если сделка имела место в рамках семейных уз, и криптовалюта была получена Королевой в период брака, то эта сумма должна быть при разводе поделена пополам с Тарзанам. По закону, это совместный доход, - уточнил адвокат. - А вот на самого ребенка Тарзан не сможет претендовать ни при каких обстоятельствах. Дочь, насколько я понял, юридически не имеет отношения даже к Наташе Королевой, как к биологической матери - скорее всего, этот момент четко урегулирован в договоре о предоставлении биологического материала. Ну а Тарзан в этом процессе никак не участвовал, это не его ребенок.

Напомним, год назад в программе "Секрет на миллион" Наташа Королева перед всей страной раскрыла свою главную тайну: в Америке у нее подрастает дочка, девочке скоро исполнится два года. Чтобы она появилась на свет, певица тайно отдала американскому другу-гею одну из своих замороженных яйцеклеток. Для мужа Тарзана и сына Архипа такие известия оказались сюрпризом.

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