Зачем Наташе Королевой внебрачный ребенок в Америке: адвокат раскрыл выгоду певицы

Певица Наташа Королева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Внебрачная дочь Наташи Королевой, которую она два года скрывала даже от самых близких, может принести своей знаменитой родительнице не только радость материнства. Как бы цинично это ни звучало, но стать биологической мамой в Америке очень выгодно. И дело не в том, что за свои услуги звезда получила от отца малышки 50 биткоинов, что на наши деньги - более 170 млн рублей. И даже не в том, что папой девочки народная молва уже объявила IT-миллиардера Леонида Радвинского, сколотившего состояние на порно-сайтах и сервисах.

- С точки зрения закона, суррогатное материнство не запрещено, а в США это и вовсе целый бизнес: там есть большой банк как спермы, так и яйцеклеток. Так что ничего криминального в действиях Наташи Королевой нет, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Зато есть важный бонус: любой ребенок, рожденный в Штатах, автоматически получает американское гражданство. И артистка, как биологическая мать, тоже может легко его получить. Возможно, в этом и кроется тайный смысл всей этой истории. Паспорт гражданина США, все его права и свободы вполне могут быть одной из целей.

А вот на деньги миллиардера певица вряд ли может претендовать. Хотя и тут есть юридические лазейки.

- Наследство биологического отца в будущем достанется дочери - она наследница первой очереди, - объяснил Андрей Алешкин. - А вот Наташа Королева не жена - на наследство по закону она прав не имеет, если только через ребенка. Кроме того, если говорить о законах, теоретически певица может через суд заявить права на дочь и потребовать деньги на ее содержание, если девочка будет жить с ней.

К слову, Америка для Наташи Королевой практически второй дом: много лет подряд она приезжает сюда отдыхать, здесь же несколько лет жил ее единственный сын Архип. Дело в том, что мама артистки Людмила Порывай эмигрировала в США еще в начале "нулевых" и купила несколько апартаментов на берегу океана в престижном районе Майами. Многие думали, что американские квартиры на самом деле принадлежат певице, но пару лет назад Королева призналась, что это не так. На самом деле в Америке у нее ничего нет.

- Все, что есть – мамино. В свое время она подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Когда мы с мужем приезжаем в США, мама позволяет нам жить в одной из квартир, - поделилась звезда.

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