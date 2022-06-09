Ушедший бренд Victoria’s Secret устроил подпольную распродажу в Москве

Покупатели, которые попали на тайную распродажу рассказали, что цены были снижены. Фото: СОЦСЕТИ

Американский бренд Victoria's Secret ушел из России еще в марте, объявив о закрытии магазинов. Но куда девать женское белье и купальники, которые залежались на полках магазинов? В торговом центре "Метрополис" 9 июня решили - распродать.

- Сегодня шла по торговому центру "Метрополис" и увидела, что люди заходят в Victoria's Secret. Правда, не с центрального входа, а через черный вход. В общем, продавали лифчики и трусы по-тихому, - рассказывает kp.ru москвичка Анна.

Покупатели, которые попали на тайную распродажу, рассказали, что цены были снижены и многие несли в примерочные купальники, стринги и легкие пеньюары.

Несколько месяцев менеджеры выжидали "лучшие времена", а потом решили, что просто так арендовать площади дорого - торговли и прибыли же нет. Именно поэтому было принято решение устроить подпольную распродажу остатков нижнего белья.

- Правда, что на распродажу пригласили только "избранных"?

- Может кому-то сообщили. Я случайно была в торговом центре и тоже хотела зайти, но не пускали. Говорили: "Мы не работаем". Видела, что были там молодые девушки, мамочки с колясками, - рассказывает москвичка Алина.

- Простым смертным в магазин попасть не получится. Они официально не открылись. Пускают туда "своих", по пропуску. Сотрудникам торгового центра можно, наши коллеги ходили, — рассказал источник в торговом центре "Метрополис".

По факту оказалось, что принципиальные бренды, покинувшие Россию, не такие уже и принципиальные. Victoria’s Secret свои товары все же продали россиянам, не требуя ничего подписывать, как это делал бутик Chanel в Дубае.

В конце мая сеть магазинов Victoria's Secret действительно начала переговоры о прекращении договоров аренды в России. Покинуть страну окончательно компания планирует в течение двух недель. Представители Victoria's Secret объяснили, что причиной стали "продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране".

На днях бренды Zara, Massimo Dutti объявили, что планируют возобновить работу магазинов в России уже этим летом.

- Бренды действительно могут вернуться на рынок России. Пока точные даты не называются, и мы ожидаем, что это случится уже этим летом, - рассказали kp.ru в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia.

- Названия останутся прежними?

- Под каким названием – еще не известно.