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Общество9 июня 2022 16:36

Ушедший бренд Victoria’s Secret устроил подпольную распродажу в Москве

Покупатели входили в торговую зону через черный вход
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Покупатели, которые попали на тайную распродажу рассказали, что цены были снижены.

Покупатели, которые попали на тайную распродажу рассказали, что цены были снижены.

Фото: СОЦСЕТИ

Американский бренд Victoria's Secret ушел из России еще в марте, объявив о закрытии магазинов. Но куда девать женское белье и купальники, которые залежались на полках магазинов? В торговом центре "Метрополис" 9 июня решили - распродать.

- Сегодня шла по торговому центру "Метрополис" и увидела, что люди заходят в Victoria's Secret. Правда, не с центрального входа, а через черный вход. В общем, продавали лифчики и трусы по-тихому, - рассказывает kp.ru москвичка Анна.

Покупатели, которые попали на тайную распродажу, рассказали, что цены были снижены и многие несли в примерочные купальники, стринги и легкие пеньюары.

Несколько месяцев менеджеры выжидали "лучшие времена", а потом решили, что просто так арендовать площади дорого - торговли и прибыли же нет. Именно поэтому было принято решение устроить подпольную распродажу остатков нижнего белья.

- Правда, что на распродажу пригласили только "избранных"?

- Может кому-то сообщили. Я случайно была в торговом центре и тоже хотела зайти, но не пускали. Говорили: "Мы не работаем". Видела, что были там молодые девушки, мамочки с колясками, - рассказывает москвичка Алина.

- Простым смертным в магазин попасть не получится. Они официально не открылись. Пускают туда "своих", по пропуску. Сотрудникам торгового центра можно, наши коллеги ходили, — рассказал источник в торговом центре "Метрополис".

По факту оказалось, что принципиальные бренды, покинувшие Россию, не такие уже и принципиальные. Victoria’s Secret свои товары все же продали россиянам, не требуя ничего подписывать, как это делал бутик Chanel в Дубае.

В конце мая сеть магазинов Victoria's Secret действительно начала переговоры о прекращении договоров аренды в России. Покинуть страну окончательно компания планирует в течение двух недель. Представители Victoria's Secret объяснили, что причиной стали "продолжающиеся экономические, логистические и деловые сбои в стране".

На днях бренды Zara, Massimo Dutti объявили, что планируют возобновить работу магазинов в России уже этим летом.

- Бренды действительно могут вернуться на рынок России. Пока точные даты не называются, и мы ожидаем, что это случится уже этим летом, - рассказали kp.ru в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia.

- Названия останутся прежними?

- Под каким названием – еще не известно.

О РАЗНОМ