Как не повторить ошибки Джона Деппа и Эмбер Херд

Вот и закончился громкий суд – Джонни Депп отсудил у бывшей жены Эмбер Херд 8 млн долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот и закончился громкий суд – Джонни Депп отсудил у бывшей жены Эмбер Херд 8 млн долларов. Суд постановил: все, что Эмбер наговорила про «Воробья», мол, избивал, издевался — клевета. Теперь не он заплатит, а она заплатит.

Мы не знаем, кто из них кого бил, через камеры в особняке не подглядывали. Но решили обсудить с психологом, специалистом по семейным отношениям Светланой Юдаевой, что же не так было со звездной парой и почему их скоротечный брак распался. Ведь они хоть и звезды, но тоже люди. Просто их жизнь на виду. Кажется, между Деппом и Васей из Брянска нет ничего общего. Есть: возможно, наш гипотетический Вася тоже погряз в семейной драме, и не знает, как выпутаться. А его супруга Катя – не Эмбер, а проблемы те же.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

- Наш характер, наши паттерны (привычка действовать определенным образом) закладываются в детстве, - говорит Светлана Юдаева. - Отношения между родителями Джонни Деппа были сложные. Они пытались сохранить семью ради четверых детей, но тщетно: постоянные ссоры, склоки, драки, алкоголь и в конечном итоге развод — все это сформировало у Джонни, мягко говоря, нездоровые представления о семейной жизни. Заложило основу его характера — я сам внутри себя, я сам по себе, я другой, я бунтарь. Иначе выжить в такой семье было попросту невозможно.

В 2011 году в интервью журналу Рsychologies Депп говорил: лучшее, что родители могли сделать для своих детей — это развестись. И что интересно: буквально через год после этих слов сам Джонни повторит это со своей семьей — уйдет от Ванессы Паради к юной Эмбер Херд.

- Я акцентирую на этом внимание, чтобы вы понимали: хотя человек пытается НЕ повторять судьбу и поведение своих родителей, подсознательно он все равно будет к этому стремиться, - поясняет Светлана Юдаева. - Да, безусловно, есть счастливые исключения. И да, к счастью, такие моменты в большинстве случаев корректируются психотерапией. Но все же пример Джонни Деппа и его отношений с женщинами — это классика: повторение опыта его родителей. А опыт его родителей — это опыт абьюзеров, причем взаимных абьюзеров (жестоких людей, сознательно унижающих и подавляющих других). То есть не только отец избивал его мать, но и мать частенько колотила отца, а также детей. «Да, иногда она била меня ни за что, — сказал в интервью Депп. - Иногда тебе просто могла прилететь пепельница в голову. Это был дом-призрак, в котором никто не разговаривал».

Отсюда вывод первый: хотите, чтобы у ваших детей была счастливая жизнь? Сами не ругайтесь с мужем (женой).

«ЛЮБОВЬ — ЭТО АД»

Депп не раз говорил, что его мать была холодной женщиной. Он видел отношения родителей и с раннего детства понимал, что любовь — это боль, гнев и кошмар.

Джонни с подросткового возраста был бунтарем, рано начал сексуальную жизнь, употреблять наркотики, алкоголь. Это как-то связано? Да.

- У подростка это в первую очередь крик к родителям — разберитесь в своих отношениях и обратите на меня внимание, - поясняет психолог. - А ранний секс — это попытка обрести тепло, которого не хватало в родительском доме, замещение любви. И огромное количество даже официальных партнерш Деппа, когда он стал актером, это тоже отсыл в прошлое — пример контрзависимых (против близости) отношений. Человек не хочет идти в глубину и искать в одном человеке лучшее, а предпочитает прыгать по гребням сексуальных отношений, впадая в эйфорию от симпатичных лиц на короткие часы или дни. Он не хотел вступать в длительные отношения, опасаясь боли. Поэтому все его браки, официальные или гражданские, были «свободными» - он изменял даже самым любимым женщинам.

Еще одна черта контрзависимого человека — подавление, сокрытие эмоций, особенно любви. Единственная эмоция, которую он себя позволяет открыто — это гнев. А крушащий номера отелей, оставляющий хаос в гостиницах Джонни Депп — это в свое время был почти мем в Голливуде.

Отсюда вывод второй: если вам кажется, что ваша жизнь не сложилась, но «где-то рядом» (или далеко) якобы есть Счастье, посмотрите не туда, вдаль, а внутрь, в себя. И в свое детство.

Джонни с подросткового возраста был бунтарем, рано начал сексуальную жизнь, употреблять наркотики, алкоголь. Это как-то связано? Да. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЖОННИ И ВАНЕССА: КЛАССИКА СОЗАВИСИМОСТИ

14 лет жизни с Ванесой Паради и их двумя детьми были для Деппа его лубочной картинкой. В одном из интервью он говорил, что одна его половина хочет идеальной жизни: дом за белым штакетником, дети во дворе, золотые рыбки в аквариуме и жена хлопочет на кухне. Но всегда побеждает вторая половина: желание вечно валяться в грязной луже пьяной свиньей.

- И это тоже пример контразависимых отношений, нерешенных проблем и детства: бежать даже от уже созданного счастья, потому что «ты не достоин», - поясняет Светлана Юдаева.

Что касается Ванессы — то она в нем растворилась, пожертвовала всем. Но это было не то, что ему было нужно. Ведь полюбил-то он яркую, независимую, успешную и популярную женщину. Даже когда у них еще не было детей, он все равно поступал по классике контрзависимости — гулял и делал так, как хочется ему.

Она же захотела быть его женой и матерью его детей. И ушла в тень, перестав быть яркой, известной, успешной. С ее стороны налицо классика созависимости — раствориться и отдаться, быть просто счастливой рядом с ним. И родить ему детей. И принять его образ жизни, не настаивая на браке, хотя и желая стать его официальной женой.

И вот в тихой рутине прошло 12 или 13 лет. На подходе был кризис 15-летней семейной жизни. Именно тогда усталость и накопленные претензии внезапно становятся огромными и порой совершенно невыносимыми для одного или сразу двоих супругов. И если на горизонте появляется кто-то яркий и желанный, то брак чаще всего разваливается.

В браке Ванессы и Джонни психолог выделяет три основные ошибки:

* Вставать в позицию «спасателя» и пытаться «спасти» другого человека, переделать его — это часто непродуктивно и не работает. Ванесса пыталась это больше 13 лет. Не удалось.

* Не понимать в чем твоя ценность для другого и менять эту ценность, вместо того, чтобы ее поддерживать и развивать. Так Ванесса из успешной, обольстительной, загадочной француженки стала привычной матерью двоих детей.

* И еще одна ошибка — закрывать глаза на прошлое партнера и не разбираться в его детско-родительских травмах и отношениях. Что человек сделал, чтобы эти травмы не оказывали на него давление? Как правило, работает семейная терапия или одиночная работа с психотерапевтов. Чтобы сохранить семью — это очень важно. Но вряд ли это было сделано.

Отсюда вывод третий: разговоры «я же сделала все для него (нее), а он (она) – бессмысленны. Возможно, отношения погубило именно это

ДЖОННИ И ЭМБЕР: ДВА КОНТРЗАВИСИМЫХ

Холодная, недоступная, вечно ускользающая Эмбер Херт, с которой Джонни снялся в фильме «Ромовый дневник» в 2011 году, скорее всего, напомнила ему мать, чьего тепла он пытался добиться много лет. Такая же контрзависимая, как и он (воспитание в жесткой религиозной семье, где отец хотел сына, но родилась Эмбер), актриса долго играла с ним в кошки-мышки.

Бисексуальная Эмбер стала для Джонни целью: поймать счастье (удачу, любовь, маму?). И он ее достиг: они обручились, а через пару лет поженились. Брак продлился недолго и распался в 2015 году. Да он и не мог быть долгим. Сценарий, который видел Депп в детстве, «любовь=насилие» был очень четко был проигран в этой паре. Сошлись два контрзависимых абьюзера. Два зависимых от других препаратов и независимых от человеческих эмоций человека.

И их поведение стало классикой психологии.

- Моментов, которые разрушили их брак, безусловно, много, начиная от психоактивных веществ, заканчивая неумением слышать желания друг друга, - говорит Светлана Юдаева. - Я бы выделили несколько наиболее ярких ошибок:

* Нельзя вступать в брак в «розовых очках», в момент влюбленности, раскачиваясь на эмоциональных качелях — как это было с Джонни.

* Брак, основанный на манипуляциях, не продержится долго. А Эмбер отлично манипулировала. Но травмированные детско-родительскими отношениями люди не могут построить прочные и гармоничные отношения без манипуляций, стыда и вины.

* Брак, в котором супруги не разделяют целей и ценностей друг друга, не продержится долго. Джони хотел любви и покоя. А Эмбер денег и славы.

* Ошибкой было и не обговаривать важные детали до вступления в брак — кто и как распоряжается деньгами, рожают ли детей, как и где отдыхают и т.д.

Отсюда вывод четвертый: если вам кажется, что «слишком скучно», но яркие, скандальные отношения принесут «веселье» - нет. Грусть в вас самих, веселья не будет

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАСТОРОЖИТЬ ОБОИХ

Мы не знаем, кто начал драться первым. То, что актриса подала на развод буквально спустя год поле свадьбы, закономерно. Ведь их жизнь мало была похожа на сказку. Вернее, была, но короткими моментами, как и все в жизни с абьюзером.

Но вот основные этапы абьюза на примере отношений Джонни и Эмбер (так они выглядят, согласно светской хронике различных таблоидов):

Напряжение. На этом этапе абьюзер переживает стресс из-за каких-то проблем. И пытается в чем-то обвинить партнера, обижается на него или отстраняется («Ты меня не любишь!»).

Насилие. Напряжение абьюзера становится поводом для насилия. Это может быть как физическое, так и психоэмоциональное насилие («Ах ты меня не любишь, вот тебе за это!»).

Примирение. Абьюзер пытается наладить отношения и вернуть доверие — ведет себя идеально, говорит, что исправится, дарит подарки. А может говорить, что все не так, как понял партнер, даже шантажировать («Да брось ты, не было ничего, кто тебе поверит?»). Или доказывать, что только он может понять и любить тебя по-настоящему. («Я же люблю тебя, никто не сможет принять тебя, как я!»)

Спокойствие или «медовый месяц». В суде Эмбер говорила о них, как о «солнечном периоде». После грозы отношения похожи на «нормальные», пара приятно проводит, все почти как в первые месяцы знакомства («Мы с тобой идеальная пара! Давай больше никогда не ссорится!»). И так, пока у абьюзера не наступит следующий кризис. Со временем они будут происходить все чаще и чаще.

Эти этапы характерны для любой пары, в которой есть абьюзер. Он может и не бить руками. Но так лупить словами, что от самооценки не оставит камня на камне. В роли абьюзера не так уж редко выступают женщины, просто мужчины не склонны жаловаться. Да и признавать себя зависимым слабаком мало кому хочется.

Холодная, недоступная, вечно ускользающая Эмбер Херт, с которой Джонни снялся в фильме «Ромовый дневник» в 2011 году, скорее всего, напомнила ему мать, чьего тепла он пытался добиться много лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

10 признаков абьюза в семье

Классические моменты и фразы, которые дадут понять: вами манипулируют, пользуются и унижают, втаптывают в грязь и внушают, что вы моль, хотя это совсем не так. И заставляют вас попасть в зависимые отношения от больного (а абьюзер — это больной человек, по сути психопат):

Внушение чувства вины различными фразами.

Даже на самый мелкий поступок или недоразумение: «Как тебе не стыдно»?, «Это твоя вина», «Это все из-за тебя».

Контроль.

В начале отношений окутывает гиперопекой: «Позвони как доедешь, а давай я тебя лучше привезу-отвезу». «Что поел, где ты, с кем?». И очень обижается, когда отказываешь. Приходится постоянно отчитываться.

Позже читает сообщения и проверяет звонки, порой даже отслеживает с помощью датчика перемещения. А потом начинается: «Твои друзья на тебя плохо влияют, не общайся с ними. Тебе не подходит эта работа, меняй ее, там слишком много командировок....»

Обесценивание желаний или стремлений.

«Ты хочешь цветы на 8 марта? Это же так банально, я не такой, я иду против системы. Я буду дарить цветы тогда, когда захочу я, а не тогда, когда хочешь этого ты». «Хочешь работать в международной компании? Да кто тебя возьмет с твоим английским?»

Это ты виновата/виноват!

«Ты первая (-ый) начинаешь меня пилить, поэтому я такой агрессивный, поэтому я бью или оскорбляю».

И жертва сама потом начинает думать: действительно, я себя плохо вела, поэтому и получила по лицу.

Желание финансового контроля, финансовое насилие.

«Ты не должна работать, сиди дома, воспитывай детей. Я сам буду давать тебе деньги на все необходимое». Позже: «Ты тратишь деньги на всякую ерунду, я буду контролировать твои расходы!».

Человеке на самом деле боится, что если у партнера будет финансовая свобода, то его сразу бросят.

Физическое насилие.

Даже когда в вас что-то бросают или кидают в стену рядом с вами, или «просто» замахиваются — это тоже физическое насилие.

То, что можно мне, то нельзя тебе.

«Я могу тебя унижать. А ты меня нет. Я могу орать на тебя, а ты нет. Я могу тебе изменять, а ты нет».

Подтрунивания, сарказм (а на деле скрытая агрессия).

Или навешивание ярлыков, в том числе публично - «коротконожка ты моя», «дурочка», «страшненькая, но любимая». А если начнешь возмущаться на такие обращения, то человек скажет «я же любя, шуток не понимаешь». И попытается замять, но в следующий раз все повторится.

Ты не ок, а я ок.

«Вечно ты все портишь. Никогда нельзя на тебя положиться. Все приходится мне самому делать (я такая хорошая, все на мне). У тебя не получится, давай я....»

Требуют беспрекословного выполнения их указаний.

«Сейчас сходи и купи», «Быстро принеси мне чай», «Не делай этого» и т.п.