«Он ведет себя как любая знаменитость» Филипп Киркоров рассказал, как с легкостью сыграл Петра I

Филипп Киркоров демонстрирует кадр из комедийного проекта, где ему довелось сыграть российского императора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова выпустила комедийный скринлайф-сериал «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал» («Одноклассники»), приуроченный к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Авторы проекта, как сейчас часто любят делать, решили перенести историческую личность в современность. А если точнее, то облечь его жизнь привычным для сегодняшнего человека укладом: соцсети, блоги, навигатор для поездок в карете и проч.

Самое необычное, что на главную роль позвали Филиппа Киркорова, который всего на десяток сантиметров ниже императора. Певец считает себя очень похожим на него.

— Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Петр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского», — пояснил Филипп.

Артист отметил, что сыграть такую фигуру было не так уж и сложно, ведь по сюжету его персонаж «ведет себя практически как любая современная знаменитость»: ведет видеоблог «Распаковка», переписывается с Лефортом и Головиным в чате, попадает на обложки газет и даже портрет Петра пишется в графическом редакторе со специальными эффектами.

Кстати, это не первый случай, когда Филипп примеряет на себя царский камзол. Более 10 лет назад он перевоплотился в императора для шоу «Большая разница». А в 1997 году играл царя в телемюзикле «Старые песни о главном-3».

Онлайн-проект вышел на фоне отмены концертов Киркорова по всей стране: выступления артиста 18 июня в Майкопе, 29 июня в Пятигорске и 20 июня в Ставрополе не состоятся.