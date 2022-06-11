Оспа обезьян все ближе к границам России: что делать после контакта с зараженным, рассказал заслуженный врач РФ

Ученым давно известно, что вакцины против оспы человека могут быть эффективными в профилактике оспы обезьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оспа обезьян все ближе подбирается к границам России. 10 июня стало известно о первом выявленном больном в Польше. Всего же по последним данным к концу рабочей недели в мире подтверждено 1356 случаев заражения. В пятерке лидеров Великобритания - 321 случай, Испания - 259, Португалия - 209, Германия - 131 и Канада - 109 больных.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на днях заявил, что в нашей стране проходят испытания новой вакцины против оспы и препаратов для ее лечения. Кому и в каких случаях нужна вакцинация? Какие препараты применяются для лечения инфекции? Об этом мы спросили заслуженного врача России, ведущего научного редактора сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаила Кагана.

КОМУ И В КАКИЕ СРОКИ НУЖНА ПРИВИВКА

- Изначально контагиозность вируса оспы обезьян низкая. Возможно, сейчас она по каким-то причинам несколько повысилась, - отмечает эксперт. - Тем не менее, стандартные противоэпидемические мероприятия могут быть достаточно эффективны, чтобы взять ситуацию под контроль, если вирус будет завезен в Россию.

Эпиднадзор и быстрое выявление новых случаев имеют решающее значение для сдерживания вспышки, поясняет доктор Каган. Риску заражения подвержены в основном те, кто имел тесный контакт с больным обезьяньей оспой. (см. ниже «Справку «КП»).

- Необходимости в массовой вакцинации на сегодня нет. Достаточно иммунизации нескольких кругов контактов заболевших: первичные контакты, затем контакты контактов и т.д. У оспы обезьян длительный инкубационный период, в среднем он составляет около 12 дней. Поэтому можно успеть вакцинировать зараженного человека, и это остановит инфекцию.

- В какой срок нужно уложиться?

- Даже если вакцинация будет проведена в конце инкубационного периода, она с большой вероятностью сделает протекание инфекции менее тяжелым. Но чем раньше зараженный человек получит вакцину, тем лучше. По международным рекомендациям нужно успеть ввести вакцину в течение четырех дней после заражения, чтобы предотвратить заболевание. Если прививка сделана позднее, она может уменьшить симптомы, но человек уже вряд ли избежит развития болезни.

В целом на сегодня считается, что вакцинация может быть целесообразна для людей, которые «подверглись воздействию вируса обезьяньей оспы и не получали вакцину в течение последних трех лет», говорит доктор Каган.

В ТЕМУ

На сколько хватит иммунитета

- Ученым давно известно, что вакцины против оспы человека (натуральной оспы) могут быть эффективными в профилактике оспы обезьян, - рассказывает врач. - Оба вируса относятся к одному и тому же семейству. Люди, вакцинированные в детстве, когда оспа была обычной детской прививкой, могут иметь некоторый остаточный иммунитет. Однако вакцинация против оспы была прекращена в СССР в 1980 году. Поэтому лица моложе 40-50 лет могут быть более восприимчивы к оспе обезьян.

Впрочем, на сегодня нет убедительных доказательств, насколько надежна защита у ранее привитых, предупреждает доктор Каган. Насколько в самом деле она ослабла за прошедшие 50 лет? Сейчас этого никто не знает.

ЧЕМ ЛЕЧАТ ИНФЕКЦИЮ?

- Специфического лечения инфекций, вызванных вирусом оспы обезьян, на сегодня нет, - поясняет эксперт. - В то же время могут пригодиться противовирусные препараты, разработанные для лечения больных натуральной оспой.

Эти лекарства разрабатывались после ликвидации натуральной оспы на всей планете. Поскольку не исключался риск, что возбудитель все еще сохраняется в различных лабораториях (не только тех, о которых мы знаем по официальным данным. - Ред.) и может быть использован в качестве биологического оружия.

- В июле 2018 года в США был зарегистрирован препарат тековиримат, - рассказывает доктор Каган. - Исследования его эффективности проводились на животных. Результат показал, что зараженные подопытные, получавшие тековиримат, жили дольше тех особей, кому вводилось плацебо. В 2019 году препарат был успешно использован для лечения лаборантки, заразившейся вирусом коровьей оспы при нарушении техники безопасности.

Также существует препарат бринцидофовир. Это противовирусное лекарство широкого спектра действия. Препарат проявляет активность против многих ДНК-вирусов, включая цитомегаловирус, аденовирус, вирус ветряной оспы, вирус простого герпеса, полиомавирусы, папилломавирусы, поксвирусы и т.д.

Эффективным может оказаться и иммуноглобулин, полученный от людей, привитых против натуральной оспы, отмечает врач (это сыворотка с антителами из плазмы крови. - Ред.).

В целом же доказательная база эффективности имеющихся препаратов против оспы обезьян пока слаба. К тому же мало данных о доступности этих препаратов, резюмирует эксперт.

КСТАТИ

Западноафриканский штамм оспы обезьян, который сейчас распространяется по миру, как правило, вызывает у большинства людей легкую инфекцию. Однако для людей с ослабленным иммунитетом и для беременных женщин этот вирус может быть опасен, предупреждает доктор Каган.

А КАК У НАС

После контактов с больным - изоляция на 21 день

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян в РФ. Документ предписывает усилить эпиднадзор за лицами, прибывающими из эпидемически неблагополучных стран (то есть тех, где выявлена инфекция. - Ред.). Нужно «обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21 дня», говорится в рекомендациях.

Если кому-то на территории России будет поставлен диагноз «оспа обезьян», то все контактировавшие с больным отправляются на изоляцию на срок 21 день. Отсидеть карантин можно будет либо в стационаре, либо дома.

Что касается вакцинации контактных лиц, то у нас в стране пока нет официальных документов, предусматривающих ее. Сделать прививку просто так, по желанию, невозможно. Сдать анализ на оспу обезьян в ближайшей лаборатории тоже не удастся. Вместе с тем и вакцины, и тест-системы для диагностики есть в распоряжении органов здравоохранения и эпидслужб, отмечают власти.

Человеку, подозревающему у себя оспу обезьян, нужно обратиться к врачу. Далее будут приняты все необходимые меры в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

Что такое тесный контакт с зараженным

Американские центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) оценивают риск заражения оспой обезьян как высокий, если:

- здоровый человек имел незащищенный контакт (то есть без медицинских перчаток. - Ред.) с кожей или биологическими жидкостями инфицированного лица;

- здоровый находился в пределах 1,8 метра (6 футов) от больного.