Мария Баталова: "Родители не хотели для меня опекунов. Я могу за себя отвечать "

Мария Баталова с помощью «удочки» самостоятельно выводила буквы на экране и общалась с судьей. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Очередное заседание по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР было не таким, как всегда. На этот раз давала показания Мария Баталова. Она инвалид детства, страдающая тяжелой формой ДЦП. Именно её чуть не лишили имущества и денег «друзья семьи» актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Из-за ДЦП Мария не может разговаривать. Но ум у нее ясный. Она освоила компьютер. Для этого ей на голову надевают специальный обод, который оборудован техническим приспособлением, похожим на удочку. Этим инструментом Мария не быстро, но умело стучит по клавиатуре и отвечает на вопросы таким образом. А вопросы обрушились на нее с разных сторон: от прокурора, судьи, от адвокатов и обвиняемых Михаила Цивина и его супруги Натальи Дрожжиной.

У журналистов хитрое приспособление на голове у Марии вызвало неподдельный интерес.

Судья объяснила, что программа AnyDesk позволяет ей увидеть на компьютере ответы, которые Мария печатает на своем ноутбуке. Правда у адвоката Макарова (он представляет интересы Цивина) хватило нахальства сказать, что он не доверяет такому ведению допроса. Мол, другие люди могут печатать ответы вместо Марии. Но журналисты, сидевшие у нее за спиной, видели, как с помощью «удочки» она самостоятельно выводила буквы на экране.

Мария Баталова в окружении адвокатов и помощников. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Цивин указал, как надо задавать Марии вопросы. Эти и другие требования вызвали удивление даже у судьи: «Такое поведение по отношению к потерпевшей, страдающей ДЦП, недопустимо». Тем не менее Марию все-таки попросили расписаться в том, что её показания будут правдивыми. К её руке скотчем приклеили авторучку – для фиксации.

Дрожжина посмеивалась, глядя на подготовку к заседанию, хотя в целом вид у нее был осунувшийся.

Когда все формальности были соблюдены, Мария вернулась к компьютеру и письменно сообщила, что ее мама, Гитана Леонтенко, не поручала хозяйственные дела Цивину и Дрожжиной. Не передавала им свои банковские карты. Договор купли-продажи комнат Мария не видела. Речь идет о коммуналке на Кутузовском проспекте, которую «друзья семьи» купили на деньги Марии и Гитаны Аркадьевны.

Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна в суде. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Цивин говорил, что на Кутузовском приобрел квартиру, но когда я получила документы, то прочитала, что это две комнаты, - сообщила Мария. - Я никакие договоры не подписывала.

- А ваша мама подписывала договоры ренты?

- Я этого не видела. Нам не читали никакие договоры.

В конторе нотариуса Дмитрия Бублия, который заверил договоры ренты, Мария впервые побывала в июле 2020, когда Баталовы попросили «друзей семьи» вернуть им имущество.

- Нотариус домой к нам не приезжал, - писала Мария. - Полномочия по распоряжению моим имуществом я никому не давала. И не знала, что деньги с моих счетов были сняты.

Было много и других вопросов, например, как получала Мария деньги за сдачу в аренду офиса и квартиры на Самотечной?

- До папиной смерти к нам приходили арендаторы и расплачивались наличными. Я давала им расписку, - пояснила Мария.

Рассказала она, что давно пользуется онлайн банком, куда потом шли перечисления.

Ключевой вопрос был о судьбе Марии в перспективе. С кем она останется, когда её мамы не станет?

- Мама никогда не говорила, что Цивин и Дрожжина будут рядом со мной. Родители никому не хотели меня доверять. Я сама за себя отвечаю.

Дрожжина и Цивин нам помогали, как и все остальные.

В качестве примера такой помощи Цивин вспомнил, что организовал для Марии и Гитаны Аркадьевны поездку в Венецию.

- Да мы ездили в Венецию на деньги, которые оставил мне мой папа, - написала Мария Баталова. – Я бы хотела ещё раз посетить Венецию, но без Цивина...

Напомним, осенью 2020 года вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги актрисы Натальи Дрожжиной. По словам вдовы, семейная пара, которая сумела втереться к ней в доверие, обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых и деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной (улица Серафимовича, 2), нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов рублей (по курсу на конец 2019 года).

В октябре 2020 года в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Они свою вину не признают.