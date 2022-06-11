Военная спецоперация на Украине 11 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июня 2022 года.

В Славянске и населенных пунктах, входящих в его агломерацию, может находиться не менее 60 тысяч украинских военных. По данным экспертов, их количество может доходить до 70 тысяч, заявил заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Следственный комитет России установил личность командира Вооруженных сил Украины, который отдал приказ застрелить минимум 25 мирных жителей в Мариуполе.

Минобороны России опубликовало видео с работой расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских Воздушно-десантных войск и точным поражением ими украинской боевой бронированной машины одним снарядом.

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ израсходовали почти все боеприпасы для артиллерийских орудий и в настоящее время используют, преимущественно, натовский 155-миллиметровый калибр.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23:48 С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол ЛНР в России.

22:57 Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и премьер Италии Драги планируют посетить Киев

22:55 BI: Мадрид принес извинения Берлину за попытку поставить немецкие танки на Украину

22:23 Глава Чечни Кадыров назвал ложным сообщение о гибели военных полка «Ахмат» в Северодонецке

22:01 В ДНР гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат

21:46 Bloomberg: Украине выдвинули условие для получения статуса кандидата в ЕС

21:28 Кадыров поддержал решение ДНР о смертном приговоре иностранным наемникам

20:07 Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий

20:03 СМИ: Запад перестал верить в победу Киева

19:28 Пенсионеры Херсона в ближайшие дни получат первые выплаты в рублях в центрах гуманитарной помощи, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

17:20 Власти Украины должны приложить более активные усилия для реформирования и модернизации страны на пути к вступлению в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

17:02 Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис совершит 11–19 июня поездку во Францию, Бельгию и Латвию для обсуждения военной помощи Украине, а также расширения сотрудничества в области безопасности и торговли в военной сфере, которые укрепляют трансатлантическую и глобальную безопасность.

16:34 Еврокомиссия к концу следующей недели завершит составление заключения по заявке Украины на получение статуса государства-кандидата на вступление в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

15:00 Глава МИД ДНР опровергла информацию о готовящемся в республике процессе над воевавшим на стороне Украины наемником из Южной Кореи.

14:07 Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины

13:54 В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку

12:51 Власти Херсонской области пообещали жителям обнулить долги перед банками Украины.

11:38 Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину с визитом для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС

11:17 Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками

11:05 В Мелитополе выдали первые паспорта РФ

11:01 Потери украинских подразделений в боях с Народной милицией ДНР за прошедшие сутки составили 70 человек, заявил замначальника управления НМ республики Эдуард Басурин.

09:15 В ЛНР заявили о блокировке украинских военных на заводе "Азот"

09:02 Пасечник сообщил, что есть страны, готовые признать независимость ЛНР

08:15 Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного

7:12 Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины с начала российской спецоперации потеряли около 10 тыс. военнослужащих