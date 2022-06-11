В погоне за зелеными человечками: NASA начнет охоту за НЛО

NASA начнет охоту за НЛО

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о создании исследовательской группы, которая с осени начнет наблюдать за явлениями в небе, которые однозначно нельзя идентифицировать как природные явления или известные летательные аппараты. Проще говоря, группа ученых займется пристальным изучением неопознанных летающих объектов.

По заявлению NASA, основная проблема состоит в том, что ограниченное количество наблюдений за подобными явлениями не дают возможности сделать какие-либо конкретные выводы. Поэтому для начала группа ученых просто займется сбором данных.

В NASA также отметили, что их проект по изучению НЛО не является частью целевой группы Министерства обороны США, занимающейся тем же направлением.

Планируется, что работа группы продлится порядка девяти месяцев, а возглавит ее бывший заведующий кафедрой астрофизики Принстонского университета Дэвид Спергель. После окончания исследовательской работы ее результаты будут обнародованы.

– В соответствии с принципами открытости, прозрачности и научной целостности НАСА, этот отчет будет опубликован для всех. Все данные НАСА доступны для общественности – мы серьезно относимся к этому обязательству – и мы делаем их легкодоступными для просмотра или изучения, – заявил официальный представитель NASA Дэниел Эванс.