В США пропавшего после убийства родителей ребенка нашли спустя 42 года

В 1981 году в окрестностях американского Хьюстона произошло загадочное двойное убийство Фото: REUTERS

В 1981 году в окрестностях американского Хьюстона произошло загадочное двойное убийство – молодых мужчину и женщину нашли мертвыми в лесу, а идентифицировать их смогли лишь с помощью ДНК-теста лишь в прошлом году.

Когда личности убитых были установлены, выяснилось, что у них была маленькая дочь, которая бесследно исчезла.

Молодая семья, Тина и Гарольд Крауз, перебрались в Техас незадолго до своего исчезновения. Вместе с ними пропала и их маленькая дочь Холли, которой на то время было около года.

Исчезновение семьи с ребенком никто не связал с найденными в лесу под Хьюстоном телами – так все трое числились пропавшими без вести.

Лишь в 2021 году с помощью новых технологий исследования было установлено, что убитая пара это и есть Тина и Гарольд. А вот о дочери до недавнего времени не было известно ничего.

И тем не менее, правоохранителям удалось разыскать пропавшую девочку: теперь ей 42 года, она живет в Оклахоме, любит своих приемных родителей и пятерых детей.

Также полиции удалось выяснить, что малышку вскоре после убийства ее родителей принесли в церковь в Аризоне.

– Две женщины, представившиеся членами странствующей религиозной группы, привели Холли в церковь. Они были в белых одеждах и босиком, – рассказал представитель прокуратуры Техаса.

Кстати, по одной из версий следствия, к гибели Тины и Гарольда Крауз причастна религиозная секта. В начале 1980-х годов одна из сектанток, представившаяся сестрой Сьюзан, встретилась с родственниками молодой пары и предложила им выкупить принадлежавшую им машину. Насчет Тины и Гарольда она сообщила, что они присоединились к религиозной группе и передали ей все свое имущество.

Известно, что «сестру Сьюзан» и еще нескольких сектантов задержала полиция, а вот что было дальше – никто не знает.