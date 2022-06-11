Марафон “Свое, родное!” на радио “Комсомольская правда”: поговорим о традициях и народных промыслах страны

Производители изделий народных промыслов расскажут, как сохраняют старинное ремесло, развивают его и придают современное звучание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно ли совместить народные традиции и современную жизнь? Как вписать хохломскую роспись в стильный интерьер сегодняшней городской квартиры? В рамках марафона поговорим о народных промыслах России: узнаете не только, чем отличается гжель от жостовской росписи, но и много интересного о культуре и традициях страны. Марафон проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Производители изделий народных промыслов расскажут, как сохраняют старинное ремесло, развивают его и придают современное звучание. Студия “Комсомольской правды” превратится в настоящую мастерскую: наши герои покажут, как из многоцветья красок рождается узор семеновской росписи, как мастерицы движением игры создают удивительную крестецкую строчку и даже - как в гранях хрусталя отражается богатая история Родины.

В течение всего дня наши эксперты будут делиться своим опытом и успешными наработками. Обсудим, как развивается отрасль, какие есть возможности у предприятий народных промыслов. А еще побываем на увлекательных мастер-классах в прямом эфире и послушаем музыкальных номера от народных коллективов.

Присоединяйтесь 11 июня с 13:00 до 17:00 на 97,2 FM, смотрите эфир на канале в YouTube