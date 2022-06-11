А мы вашу "Семерку" нашей "Восьмеркой" покроем

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия покинула "Большую восьмерку" ведущих стран мира в 2014-м году. И с тех пор время от времени с Запада прилетают всякие "заманухи": если Москва согласится сделать то-то и то-то, что нужно Западу от России, то ее могут даже вернуть в этот "ведущий клуб мировых держав". Уже и Путин, и Лавров не раз говорили, что этот формат Москве не интересен. Гораздо интереснее для России не "Большая семерка", в которую "восьмерка" превратилась после ухода Москвы, а "Большая двадцатка", на саммитах которой решаются настоящие реальные проблемы. Но эмиссары разного пошиба продолжают время от времени закидывать "удочки".

Однако спикер Государственной думы Вячеслав Володин выяснил, что само определение "Большая семерка", которое сейчас широко используется, устарело уже не только морально, но и по сути.

- Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%, - написал Володин в своем Телеграм-канале. - Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире.

Фото: t.me/vv_volodin

Новым клубом, который может прийти на смену "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) может стать "Большая восьмерка", но не та, что была раньше, а группа совершенно других стран - Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция.

Как подсчитал спикер Госдумы России, общий ВВП (по ППС) стран новой "восьмерки" на 24,4% превышает этот показатель у государств "Большой семерки". При этом, Россия или Китай не прикладывали никаких усилий, чтобы в мире сложилось такое положение. Как говорится, США все сделали своими руками.

- США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую большую восьмёрку", - отметил Володин и буквально оттоптался на любом американском понятии. – "Проседая" в экономическом плане, США продолжают создавать напряжённость в мире. Делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других. А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире.

Гегемон без гегемонии? Это уже просто какой-то анекдот. Вернее, только кажется анекдотом, а в действительности – суровая реальность. И самое интересное во всем этом, что если в клубе "Большой семерки" собрались, как на подбор, все страны, которые инициировали или просто ввели антироссийские санкции, то в новой "восьмерке" таких просто нет. Более того, каждое из стран клуба нового формата, старается проводить взвешенную в той или иной степени, но суверенную внешнюю политику. Во всяком случае, они не забегают вперед США, стремясь упредить любые пожелания Вашингтона.

Осталось только оформить этот новый неформальный клуб и начать проводить заседания. И необязательно количество стран должно быть именно такое, которое назвал Володин. Да, это красиво, никто не спорит, но вот, например, буквально сегодня Иран и Венесуэла заключили соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Кстати, если уж об этом пошла речь, то ВВП по ППС того же БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), например, также уже превышает аналогичный показатель "Большой семерки". Которая становится, похоже, все мельче и мельче… Может, им Украину к себе взять. Нет, не по экономике, для ровного числа. И ей приятно будет.