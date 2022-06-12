Военная спецоперация на Украине 12 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июня 2022 года.

В ДНР прогремел мощный взрыв недалеко от Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости. Гриб стал заметен из Донецка сразу после серии обстрелов.

Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с рядом условий, пишет Bloomberg.В частности, они будут связаны с верховенством закона и борьбой с коррупцией.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался в поддержку смертного приговора Верховного суда Донецкой Народной Республики трем иностранным наемникам, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. По его словам, "у этих лиц руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

18:47 Мощность устройства, взорвавшегося в Мелитополе, эквивалентно 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте, сообщил член администрации Рогов

18:32 Взрывное устройство сработало около здания ГУ МВД в Мелитополе в День России, пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов.

17:28 Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

17:10 Морской порт Мариуполя готов полноценно принимать и отгружать грузы, в частности ожидает поставку стройматериалов для восстановления Волновахи и других освобожденных территорий, сообщил директор администрации морского порта города Павел Швацкий.

15:56 Пушилин опроверг заявление Зеленского, что РФ якобы украла из Мариуполя троллейбусы. Россия занимается восстановлением работы общественного транспорта в городе, пока украинские власти распространяют "нелепые фейки", подчеркнул глава ДНР.

14:34 Меры безопасности речного судоходства усилены в Херсонской области, с 22:00 до 6:00 запрещается движение всех водных транспортных средств — власти

14:16 Пушилин сообщил, что при разминировании порта и акватории Мариуполя было обезврежено порядка 12 тыс взрывоопасных предметов.

14:12 Многие родные украинских пленных в РФ просят не возвращать их на Украину – боятся репрессий или новой отправки на фронт, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова

12:50 Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в воскресенье заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине

12:09 Пушилин заявил, что не видит основания для помилования наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни.

11:53 За несколько дней при украинских артобстрелах в ДНР шесть человек погибли, 27 ранены, заявил глава республики Денис Пушилин. Также он рассказал, что численность населения Мариуполя с начала ожесточенных боев в городе снизилась почти в два раза.

11:39 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- Российская авиация уничтожила три пункта управления ВСУ и более 150 националистов;

- ПВО РФ перехватили две ракеты комплекса "Точки-У" и три снаряда "Ураган" над населенными пунктами ДНР, Харьковской и Херсонской областей;

- ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили ЗРК "Бук-М1", РЛС воздушного контроля, радиолокатор С-300 и две батареи РСЗО ВСУ за сутки;

- Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 националистов и пять складов боеприпасов и топлива;

- Силы ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских беспилотников над Донбассом и Харьковской областью;

- Самолет Су-25 Украины сбит силами ПВО РФ в Харьковской области.

11:34 Истребительная авиация сбила два украинских самолёта Су-25 в районах Райгородок и Черкасское в ДНР, сообщило Минобороны России.

11:31 Ракетами "Калибр" в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов — Минобороны России

11:00 ВСУ за сутки выпустили более 370 снарядов по семи населенным пунктам на территории ДНР, сообщили в Народной милиции республики. Сообщается, что в результате обстрела пострадали шесть мирных жителей, повреждены 36 домов и девять объектов инфраструктуры.

10:48 В Луганске не планируют брать штурмом завод "Азот" в Северодонецке, где остаются украинские военные, сообщили "Интерфаксу" в народном совете Луганской народной республики.

10:42 Украинские военные утром 12 июня обстреляли Петровский район Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом, что спровоцировало пожар.

10:10 Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено – сообщил РИА Новости член администрации региона Рогов

9:09 Теракт произошел в Бердянске, подробности уточняются, сообщили власти Запорожской области. Прогремели мощные взрывы, после чего начался крупный пожар.

Короткое замыкание стало причиной взрыва на трансформаторной подстанции в Бердянске, сообщили власти.

7:08 В ДНР сообщили, что за ночь по ее территории ВС Украины выпустили порядка 50 снарядов.

02:54 Дипломат Хаас: Зеленский смягчил риторику и намекнул на идею отказа от претензий на Крым

02:14 Эксперт Колташов: западные экономисты виноваты в провале санкций против России

00:08 Бывший госсекретарь США Киссинджер: В интересах Запада урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиции России

11 июня:

23:48 С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол ЛНР в России.

22:57 Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и премьер Италии Драги планируют посетить Киев

22:55 BI: Мадрид принес извинения Берлину за попытку поставить немецкие танки на Украину

22:23 Глава Чечни Кадыров назвал ложным сообщение о гибели военных полка «Ахмат» в Северодонецке

22:01 В ДНР гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат