MIR PAY вашему дому: Все способы обойти санкции и по-прежнему платить смартфоном

Согласно прогнозам, всего через пару лет цифровые карты могли уже полностью вытеснить пластиковые. Но не случилось Фото: Shutterstock

По данным Национального агентства финансовых исследований, в прошлом году каждый третий россиянин платил в магазинах смартфоном или каким-нибудь другим девайсом — например, часами или браслетом. Согласно прогнозам, всего через пару лет цифровые карты могли уже полностью вытеснить пластиковые. Но не случилось: в марте популярные сервисы бесконтактных платежей – Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay – ушли из России. На них приходилось до 80% бесконтактных платежей. Но есть и хорошая новость – почти сразу нашлись альтернативы.

MIR PAY ВАШЕМУ ДОМУ

Во-первых, национальная платежная система «Мир» несколько лет назад сделала аналог иностранных бесконтактных систем — Mir Pay. Туда можно загрузить любую карту «Мир» и совершать сделки как обычно, прикладывая смартфон к банковскому терминалу. Правда, у этого способа есть ограничения. Воспользоваться им могут только те, кто имеют телефоны на базе Android, на айфоны установить Mir Pay не получится.

Есть и другие способы. Начиная от старого доброго перевода по номеру телефона (этим активно пользуются на рынках) и заканчивая расплатой по куар-коду. Эта технология более перспективная. Работает она так. Расплачиваясь в магазине, наводите камеру телефона на куар-код, смартфон считывает его и открывает мобильное приложение вашего банка. На экране будет сразу указана сумма и название магазина — получателя платежа. Проверяете, все ли правильно, подтверждаете оплату — и деньги уходят на счет продавца.

Предпринимателю так даже выгоднее. Вместо 2% за торговый эквайринг (услугу банка по приему безналичной оплаты в торговой точке), он платит банку лишь 0,5% от суммы покупки. Покупателю, в принципе, тоже, удобно, но есть один минус: бонусов или кэшбека, как при оплате картой, здесь не предусмотрено.

Как поясняют в национальной платежной системе «Мир», платить с помощью куар-кода могут клиенты уже 140 российских банков в 243 тысячах торгово-сервисных предприятий по всей стране. Только за первые три месяца года таким способом совершили 16 миллионов покупок на 63 миллиарда рублей.

ИННОВАЦИИ НА ЗАМЕНУ

Технологии на месте не стоят. Айти-сфера в России тоже достаточно хорошо развита. Поэтому многие банки стали самостоятельно развивать собственные системы, которые позволят упростить оплату покупок для клиентов. Некоторые уже запускаются. То же самое происходит и на государственном уровне. Благо, у нас есть национальная платежная система, на базе которой можно внедрять новые разработки.

Так, с 1 июня этого года Банк России запустил в тестовом режиме функцию бесконтактной оплаты в Системе быстрых платежей (через нее мы делаем переводы по номеру телефона между разными банками). Банки, которые подключатся к этой системе, смогут предложить своим клиентам возможность оплачивать покупки, приложив мобильный телефон к платежному терминалу. Правда, и тут есть серьезное ограничение: для таких операций смартфон должен быть оснащен NFC-модулем, который обеспечивает беспроводную передачу данных на небольших расстояниях. Это, как правило, более дорогие телефоны, выпущенные не позднее пяти лет назад.

Так что если за последние годы вы успели стали фанатом бесконтактных платежей и не хотите носить в кармане ничего, кроме смартфона, – вариантов у вас достаточно. А в ближайшем будущем их станет еще больше.

ДЕ-МОБИЛИЗАЦИЯ

Ограничения для приложений

Другой удар санкции нанесли по мобильным представительствам банков. Сначала из AppStore и Google Play исчезли приложения «Сбера» и «Альфа-Банка». А потом те же ограничения коснулись и других подсанкционных банков (см. «Справка КП»). Скачать их больше нельзя.

При этом те мобильные приложения, которые уже скачаны, работают без сбоев. Санкции со стороны компаний Apple и Google на них не повлияют. Удалить их с телефона они не смогут. Банки рекомендуют не удалять установленные приложения. Только вот обновить их вы уже не сможете, хотя это не так уж страшно.

- Обновления, как правило, вводят что-то новое. Это означает, что не будет никаких новаций, пока мобильное приложение будет отсутствовать в магазине приложений. Хуже оно от этого точно не станет. Правда, и лучше тоже, - говорит Денис Кусков, гендиректор Telecom Daily.

Кроме того, есть обходной путь. Android - это открытая система. То есть приложения для телефонов, работающих на Android, можно скачивать не только из магазина Google Play. Поэтому новые пользователи и те, кто по какой-либо причине удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его по ссылке, которая есть на сайте «Сбера» и других кредитных организаций, попавших под санкции. Для безопасности важно загружать приложения только с официальных страничек банков, чтобы избежать риска мошенничества.

Есть решение и для владельцев айфонов. Они могут пользоваться веб-версией онлайн-кабинета. В нее можно войти с любого браузера, в том числе на телефоне. Многие банки при этом упростили процедуру для клиентов. С официального сайта можно сказать онлайн-приложение и поставить его отдельной иконкой на экран смартфона. Оно почти ничем не будет отличаться от мобильного приложения. Разве что процедура входа станет чуть сложнее – нужно будет вводить логин и пароль, а потом еще и код подтверждения, который приходит пуш-уведомлением или смской.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Как санкции повлияли на интернет-платежи?

- На онлайн-банкинг санкции почти никак не повлияли. Можно, как и прежде, расплачиваться картой в интернет-магазинах. Правда, только в тех, которые находятся в российской юрисдикции. Более того, банки пошли на дополнительные ухищрения. Так, карты наших банков автоматически продолжают функционировать даже в том случае, если у них закончился номинальный срок действия, напечатанный на пластике. Проблемы при оплате "просроченными" картами иногда возникают, но это единичные случаи.

Не потеряются ли деньги, которые лежат в банке, из-за санкций?

- От исчезновения приложений или блокировки возможности бесконтактных платежей это точно не зависит. Если быть бдительным, никому не отдавать свою карту или пароль к интернет-банку, то деньги не должны потеряться. Главное - не переходите по ссылкам, присланным в электронных письмах с незнакомых адресов. Так можно с высокой вероятностью подцепить компьютерные вирусы и лишиться своих средств. Мошенники используют любые возможности, чтобы заполучить персональные данные банковских клиентов. Поэтому, если дело касается денег, нужно быть бдительным всегда.

Что делать клиентам банков, не попавших под санкции?

- У них ограничений чуть меньше. По крайней мере, можно без ограничений пользоваться мобильными приложениями своих банков. Тем не менее никто не знает, кто из банков следующим окажется персоной нон-грата на Западе. Лучше обновить все действующие приложения ваших банков до последней версии. А если вы до сих пор не установили мобильное приложение своего банка, сделайте это прямо сейчас. Санкции имеют свойство расширяться. Если банк, в котором вы храните деньги, попадет под ограничения со стороны Запада, тогда установить или обновить приложение уже не получится.

СПРАВКА «КП»

Какие крупные российские банки попали под жесткие санкции

- Сбербанк

- ВТБ

- Газпромбанк

- Открытие

- Альфа-Банк

- Совкомбанк

- ПСБ

- МКБ

- Россельхозбанк