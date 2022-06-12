Фонд Немцова выписал Зеленскому денег

"Фонд Бориса Немцова за свободу" выпишет Владимиру Зеленскому премию. Фото: REUTERS

Как-то сразу полегчало на душе. Зеленский получит денег из европы. Не так много, как ему хочется, зато за заслуги в борьбе за свободу выражения мнений и помощь тем, кто подвергается политическим и иным преследованиям. Именно за такие достижения присуждает свою премию в ежегодном режиме "Фонд Бориса Немцова за свободу".

Структура эта, организованная еще в 2015-м году старшей дочерью Бориса Немцова Жанной, на самом деле является немецкой некоммерческой структурой, в которой рулят в Попечительском совете Владимир Кара-Мурза, Михаил Ходорковский, Майкл Макфол, американская политик-демократ Кэти Брин вместе с еще парочкой мало что говорящих российской публике имен немцев. И уже по набору этих фамилий понятно, что это за структура и в чьих интересах она рулит.

В этом году она окончательно раскрыла свое, извините за выражение, нутро, решив наградить обязательно кого-нибудь из Украины. Выбор у "немцовцев" был достаточно большой. Виталий "златоуст" Кличко – мэр Киева. Сильно упавший в доходах лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Основательница, как было написано у них в документах, подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (та самая "Тайра", которая, как говорили, убила родителей двух детей, чтобы самой эвакуироваться через позиции российских войск под видом их матери), неутомимый "враль" украинских властей Алексей Арестович и еще много таких же "достойных" людей.

Но всех на последнем повороте с максимальным отрывом обошел президент Украины Владимир Зеленский. Он и получит в итоге аж целых 10 тысяч евро премии. И действительно, кто, как не он, больше всего достоин ее в их перевернутом демократическом мире? Ведь это при Зеленском были закрыты все антидемократические каналы, журналистов и политологов, которые позволяют себе иметь мнение, отличное от линии партии, СБУ забирает пачками и сажает "на подвалы", а политические лидеры оппозиции каются в камере на камеру. Ах, да, еще, например, церковные приходы "неправильных" конфессий подвергаются травле и притеснениям. Одним словом, у Владимира Александровича в деле продвижения свободы и защиты притесняемых не меньше, чем у Пиночета или какого-нибудь африканского князька-диктатора.

Безоговорочный лидер. Готовый лауреат "демократического фонда" по всем номинациям. Жаль, сумма маловата. Хотя - курочка по зернышку клюет. И жаль еще, что вручать будут не на мосту каком-нибудь. Российская либеральная оппозиция готова вписать его в перечень своих святых, вместо экс-лидера, когда-то Единого Безальтернативного Лидера Оппозиции Алексея Навального. Которого все его бывшие соратники позабыли, и вспоминают иногда только в США.

И то, похоже, раз в год. "Мемориальный фонд жертв коммунизма" – НКО в США, основанное еще Збигневом Бжезинским, со штаб-квартирой в Вашингтоне удостоил его своей премии и признал Навального всемирной жертвой коммунизма прошлого года. Алексея наградили Медалью свободы (именно она и является премией, а не какие-то презренные денежные средства), как самого свободного в России человека. Нет, конечно, странные у них там понятия. Впрочем, после того, как журнал "Тайм" признал Зеленского самым влиятельным человеком планеты, удивляться уже нечему.

Разве что тому, что лауреатов было бы разумнее поменять местами. Денег у Зеленского, как у дурака махорки. Ему бы сейчас Медаль свободы, да еще от американцев, явно бы не помешала. А вот деньги пригодились бы Навальному, на тюремный ларек и прочие бытовые нужды.

Впрочем, с учетом того, что всякие премии за Навального получают члены его команды, и до адресата вряд ли что-то из лауреатского вознаграждения доходит, кто знает, может быть, так действительно лучше.

Разве что из Навального такая же жертва коммунизма, как из Зеленского лидер демократии. Тем более, что даже если их поменять местами, то ни в мире, ни где-либо ровным счетом ничего не изменится.

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