Навальный показал, как ему живется в "нашем дружелюбном концлагере"

Алексей Навальный. Фото пресс-службы Мосгорсуда

Слухи о том, что блогера Алексея Навального томят во Владимирском СИЗО-3 не подтвердились. Эту интригу адвокаты и родственники Навального поддерживали до 15 марта, пока нахождение "берлинского пациента" не подтвердил 235-й Гарнизонный суд, где завтра рассмотрят очередную жалобу представителя Навального на бездействие следователей. В письме суда указано, что Навальный находится в Исправительной колонии №2 города Покров (Петушинский район Владимирской области).

Жена блогера сообщила о весточке от мужа из колонии Владимирской области у могилы Бориса Немцова еще 27 февраля. А "Комсомолка" подробно рассказала о колонии, где нашли место Навальному еще раньше - 2 марта.

Как стало "КП" Навальный провел 2 недели на карантине, где положено остригать волосы налысо. Вышел из карантина Навальный в марте, но ему не посчастливилось участвовать в концерте к 8 марта и праздничной программе 13 марта, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников колонии - Дню работника Уголовно-исправительной системы.

После этого он встретился с адвокатом, который и опубликовал его сообщение в социальных сетях.

"Всем привет из «Сектора усиленного контроля А». Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - «наш дружелюбный концлагерь", - передает Навальный в сети.

Свое сообщение блогер иллюстрирует фотографией остриженной головы, которую комментирует так: "Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове".

Алексей Навальный опубликовал свежую тюремную фотографию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В армии и местах связанных с длительным лишением свободы Навальный не был. А потому для себя он открывает совершенно новый мир. Например, узнает, что есть места с "режимом, уставом и распорядком дня". А еще, что на зоне "мат и жаргонные слова запрещены".

"И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал: - Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо", - заключает Навальный.

Вот и чудненько, выходит угодили "берлинскому пациенту" - все ведь познается в сравнении. Всего месяц наказания, а он уже начинает уже анализировать свое поведение в суде и СИЗО, сожалеть о содеянном.

"Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да? Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю", - обращается к своим читателям блогер.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока 2Ив Роше" на реальный. Мошенник, учитывая отбытый срок под домашним арестом, пробудет в колонии около 2 лет и 6 месяцев.

Учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит. Кроме того, СК России расследует в отношении блогера Навального новое уголовное дело по статье "мошенничество совершенное в особо крупном размере". Согласно материалов следствия Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.