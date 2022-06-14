Растолстевшая Кристина Агилера шокировала публику похабной обнаженкой

В ЛГБТ-передовики на днях неожиданно выбилась Кристина Агилера Фото: EAST NEWS

Это в России июнь - первый месяц лета, а передовой Запад в это время отмечает так называемый "месяц гордости" ("Pride Month"), когда секс-меньшинства, люди без пола и прочие представители ЛГБТ всячески демонстрируют свою свободу. Блогеры записывают ролики, бренды выпускают радужные товары, а инфлюенсеры да, прости Господи, трендсеттеры устраивают парады и перфомансы, от которых консервативных натуралов берет оторопь.

Так, в ЛГБТ-передовики на днях неожиданно выбилась Кристина Агилера - 41-летняя американская певица, актриса и мать двоих детей, которая, вроде бы, никогда в однополых отношениях замечена не была. Кумир "нулевых", под которую девчонки всего мира плели косички, носили трогательные кепочки и красили веки голубой дымкой, выступила на ежегодном концерте LA Pride в Калифорнии, размахивая... мужским достоинством. Огромный фаллоимитатор, усыпанный стразами, оказался ремнями пристегнут к причинному месту артистки и то и дело подвергался ручным манипуляциям. Впрочем, весь остальной костюм Агилера подобрала под стать: вульгарные ботфорты, колготки в сеточку, кожаные микро-шорты и корсет, имитирующий мужской торс.

Звезда "нулевых" из тонкой и звонкой красавицы превратилась в карикатуру из комиксов для взрослых Фото: EAST NEWS

Кадры, на которых располневшая мать двоих детей и посол доброй воли ООН (да, это все про Кристину) устроила похабное шоу, облетели Сеть и вызвали осуждение даже у представителей ЛГБТ. Секс-меньшинства остались оскорблены такой карикатурой: мол, именно эти вычурные извращения формируют обидные стереотипы о представителях нетрадиционной ориентации. Ну а российская аудитория и вовсе пребывает в шоке от неуместной выходки звезды: соцсети пестрят непечатными комментариями.

Не остались в стороне и российские коллеги. Так, звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич, увидев фото с концерта в Лос-Анджелесе, заявила, что разочаровалась в кумире детства.

- Когда я была подростком, я очень любила творчество Кристины Агилеры. Но всему есть предел, - заявила актриса, добавив, что теперь избавится от старых постеров.