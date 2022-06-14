Николай Цискаридзе сделал душераздирающее признание

Цискаридзе признался, что благодарен судьбе за то, что ему с детства повезло найти свой путь в жизни. Фото: предоставлено Condé Nast Russia.

Николай Цискаридзе никогда не боялся идти против общественного мнения. Благодаря своему таланту он долгие годы блистал на сцене Большого театра, а теперь собирает миллионы зрителей перед телевизорами. При этом артист успешно руководит Академией русского балета А.Я. Вагановой. Вот только не все радуются успехам звезды.

У Николая Цискаридзе помимо преданных поклонников хватает злопыхателей. Впрочем, артист вообще не обращает на них внимания. И тому есть причины. "Понимаете, в чем дело. Мне безразлично. Я - Николай Цискаридзе. Это гораздо сложнее было завоевать", - отметил он.

Цискаридзе признался, что благодарен судьбе за то, что ему с детства повезло найти свой путь в жизни. Он встретил людей, которые помогли ему стать тем, кем он является.

При этом, по признанию знаменитости, учили его жестко и никогда не хвалили. Когда он поступил в хореографическое училище, мама принесла его педагогу хлыст которым погоняют лошадей, и сказала: "Можете его пороть!"

Николай отметил, что родительница всегда была с ним не просто строга, а очень жестока и часто наказывала. "Она родила меня после 40 лет, совершенно не имея надежды, что когда-нибудь станет матерью. Все в ее жизни крутилось вокруг меня, я был задавлен любовью", - цитируют его 7 Дней.

К 13 годам он стал учеником легендарного солиста балета и педагога Петра Антоновича Пестова. "Мой мир уже сформировался. Я знал, что я - самый любимый и самый лучший. И если меня выпорют, то для моего же блага, потому что я ленивый", - отметил Цискаридзе.

По его словам, он не нуждался в похвале, потому что и так знал, что является самым лучшим и талантливым. Танцовщик уверен, что после столь жесткого воспитания никакие подлые слова и поступки злопыхателей ему были не страшны.

Пестов перед выходом на сцену доводил его до истерик. Николай готов был рыдать, но брал себя в руки и танцевал.

"Зато потом, когда мне нужно было выходить на сцену Большого, никакие гадости коллег не могли вывести меня из себя… Учитель своей кажущейся жестокостью меня закалял. Просто Петр Антонович делал на меня ставку и хотел, чтобы в дальнейшем я реализовал свои возможности по-крупному. И я его не подвел, - резюмировал Николай.