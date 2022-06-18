У робота Дуняши накладная грудь

Грудь у Дуняши не родная, а накладная. Она просто пристегивается к унифицированному каркасу, который вторичными половыми признаками не обладает Фото: ТАСС

В этом году по случаю визита на ПМЭФ делегации дружественного движения Талибан (запрещенная в России террористическая организация, - прим.ред.) форменные юбки девушек из обслуживающего персонала пришлось удлинить. Поэтому вряд ли хоть одна женщина, не считая Эльвиры Набиуллиной, могла выиграть конкуренцию за мужское внимание у кибер-барменши Дуняши. Роботесса не только угощала гостей форума кофе и мороженым, но и могла на примитивном уровне поддержать светскую беседу, с выражением рассказывала сказки Пушкина и танцевала верхний брейк (ходить и стоять Дуняша не умеет). Как там говаривал Пушкин: “Воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть”? Если добавить к таким талантам Дуняши силиконовый бюст четвертого размера (что может быть естественней в наши дни?), то этого было вполне достаточно, чтобы искусственный интеллект одержал безоговорочную победу над интеллектом человеческим. Публика решила, что имеет дело с тем самым научным прорывом, о котором регулярно талдычат в телевизионных новостях. Давайте разберемся, так ли это на самом деле?

Бюсты решают все!

Начнем с главного: грудь у Дуняши не родная, а накладная. Она просто пристегивается к унифицированному каркасу, который вторичными половыми признаками не обладает. Ведь Дуняша не первый антропоморфный робот, которого на стандартной платформе Robo C2 изготовила компания Promobot. Первые машины получили внешность Альберта Эйнштейна, Арнольда Шварценеггера и Алексея Южакова - сооснователя и председателя совета директоров компании Promobot. Кроме того, разработчики сотворили еще, например, Дашу и Алекса, которые трудятся в качестве консультантов в одном из МФЦ Восточного административного округа Москвы (расположен в ТЦ “Щелковский”). Стоит ли говорить, что старшие братья Дуняши не произвели на публику и десятой доли того вау-эффекта, что достался “делегату” Петербургского международного экономического форума. Так что не думайте о силиконовых бюстах свысока!

Создатели заявляют, что могут воссоздать внешность любого человека. Но надо признать, что своим успехом Дуняша обязана внешности Дианы Габидуллиной.

Это жена бизнесмена Рашида Габидуллина, в 2014 году она выиграла конкурс красоты “Мисс Пермь”, потом родила четырех детей и стала многодетной мамой. Рашид планирует открыть сеть кибер-кафе, где обслуживать посетителей за прилавком будут андроиды. Электронным барменшам он попросил придать внешность своей красавицы-супруги. Сейчас созданы две одинаковые Дуняши, стоимость каждой примерно 15 миллионов рублей, срок изготовления несколько месяцев. Одна близняшка трудится в пермском кибер-кафе, другая - наша знакомая - стала звездой ПМЭФ. После окончания форума она отправится работать в кибер-кафе в Нижнем Новгороде.

Некоторое время назад мы с Алексеем Южаковым на просторах сколковского форума “Открытые инновации” спорили по поводу способности роботов - в плане привлечения внимания - конкурировать с женской сексапильной внешностью. Дело было в 2016 году, компания Алексея тогда представляла модель Promobot V.4 - сервисного робота (экскурсовод, консультант в ТЦ, администратор на ресепшн в одном флаконе) с мимишной, но неказистой внешностью.

- Наш промобот в качестве продавца легко заткнет за пояс любую девушку с модельными данными, - объяснял Южаков. - Потому что от девушек-консультантов покупатели отмахиваются, как от назойливых мух, стоит им только предложить свою помощь в выборе товара. А общение с роботом людям всегда интересно. Когда у нас робот вместо продавщицы продавал цветы, он делал 260 процентов выручки! Кроме того, вы замучаетесь учить девушку-модель запоминать характеристики нового смартфона или планшета, а загрузить эти данные в промобот - дело одной секунды.

История все расставила по своим местам. Оказалось, что превзойти степень обаяния прелестной женщины может быть только сексапильная женщина-робот с четвертым размером бюста!

Потемкинский искусственный интеллект

Дуняша далеко не первопроходец в области охмурения человечества киборгами. Задолго до нее на подобных мероприятиях блистала робот София (изготовлена в 2016 году компанией из Гонконга) Заморская железная леди успела снять все сливки: выступала с трибуны ООН и Всемирного форума в Давосе, получила гражданство Саудовской Аравии, зарабатывает публичными выступлениями и регулярно шокирует общество эпатажными интервью. Например, заявляла, что уничтожит человечество.

Это поколение “гуманоидов” напичкано супер современными технологиями. Система компьютерного зрения позволяет роботам узнавать людей и устанавливать визуальным контакт с собеседником. Технологии распознавания голоса и синтеза речи обеспечивают возможность двустороннего общения. Роботы способны поддерживать разговор на самые простые темы, умеют распознать эмоции собеседника и освоили человеческую мимику: в арсенале Дуняши и Софии около 60 выражений лица. Кстати, в 2018 году Софии приделали ноги и она, в отличие от Дуняши, умеет ходить. Создатели киборгов всячески поддерживают иллюзию, что машины обладают интеллектом и чертами личности.

Но это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Например, Ян Лекун, руководитель работ по машинному интеллекту в Фейсбуке, назвал такого рода пиар-проекты “Потемкинским искусственным интеллектом”. На самом деле интеллектуальные способности роботов не превышают возможности обычных чат-ботов, с которыми вы разговариваете, позвонив в колл-центр банка или крупной компании. Только в отличие от виртуального помощника, робот обладает лицом из многослойного силикона.

- Многие принимают за чистую монету заранее записанные реплики Софии и полагают, что она и есть Настоящий Искусственный Интеллект собственной персоной. Это не так, - поясняет в своем телеграм-канале Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании “Яндекс”. - Я видел, как София работает, и как ее готовят к выступлениям. Исходно - это арт-проект, деградировавший до PR-проекта. Интеллект там преимущественно операторский — как в случае с промоботами, которые популярны у нас на выставках. Дистанционно управляемый андроид София больше всего напоминает мне активисток Фемен. Не самые интересные и оригинальные идеи легко тиражируются в СМИ, если их произносит механический человек или публично обнажающаяся девушка. Так уж устроены журналисты.

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