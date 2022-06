Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 июня 2022 года: Почему истерит жена Зеленского, чего боится генсек НАТО, что беспокоит мэра Одессы

Йенс Столтенберг, генсек северо-атлантического альянса, предположил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Фото: REUTERS

Зеленский не следит за здоровьем - утверждает его жена

Елена Зеленская, спутница жизни шестого президента Украины, сообщила в интервью The Guardian, что ее супруг не следит за своим здоровьем. И ей даже приходится устраивать сцены, чтобы он хотя бы померил температуру. Зеленская заявила: «Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье. Он всегда болеет после трудных периодов. Расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус. Я стараюсь следить за ним. А он не любит проверять температуру или давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив истерику». По словам Зеленской, она не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы. Странно, а со стороны заметили — и многие.

Полковникам никто не пишет

- Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, - В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». По словам генерал-лейтенанта ВС РФ, при ударе были выведены из строя около полусотни генералов и офицеров Вооруженных Сил Украины. Среди них - представители Генштаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях. В Киеве кому-то стоит померить давление и температуру.

Украине вступить в ЕС окажется непросто

Еврокомиссия опубликовала документ по заявке Киева на вступление в ЕС. Там есть ряд условий. Если их не выполнить, Евросоюз может отозвать у Украины статус кандидата в ЕС. И комиссия собирается следить, как в незалежной будут выполнять перечисленные требования. Так Киев должен продолжить судебную реформу и реформирование Конституционного суда. Украина должна принять законы, препятствующие коррупции, всевластию олигархии, отмыванию денег. А еще - изменить законодательство о национальных меньшинствах. И кто это все будет выполнять?

Генсек НАТО ожидает годы противостояния

Йенс Столтенберг, генсек северо-атлантического альянса, предположил, что боевые действия на территории самостийной могут продлиться несколько лет. Вот что сказал лидер НАТО: «Необходимо быть готовыми к тому, что это может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока». Также он сообщил, что Россия для альянса больше не партнер, а «угроза миру», а поставки современного вооружения могут дать Киеву возможность вернуть контроль над Донбассом. Надо оформить ему однодневную командировку в Донецк или в Горловку, для коррекции зрения.

Кадыров заявил о потерях среди иностранных наемников

Рамзан Кадыров сообщил про большие потери среди иностранных наемников на Украине. Как уточнил руководитель Чеченской республики, уцелевшие солдаты удачи из других стран, прибывшие в незалежную, все чаще порываются сбежать оттуда. Вот что написал Кадыров: «Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело...». Непременно бросят.

В Россию выехало более 300 тысяч детей с Донбасса и Украины

Более 1,9 млн человек, в том числе свыше 307 тысяч детей эвакуировано с конца февраля на территорию России из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев уточнил: «Только за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка. А всего с начала специальной военной операции - 1 936 911 человек, из которых 307 423 — дети». На сегодня в российской базе данных - более 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины и подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Американцы поставят еще больше РСЗО Украине

Издание Politico сообщает, что в Пентагоне думают о том, чтобы удвоить количество установок реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Киеву поставляет Вашингтон. Дополнительные РСЗО могут войти в следующий транш американской военной помощи незалежной. Пока что Штаты поставили Украине четыре таких установки, которые могут бить на дистанцию свыше 70 км - причем вместе с высокоточными боеприпасами. Лондон готов поставить Киеву три установки РСЗО американского производства M270. Берлин также объявил, что передаст Киеву три M270. В Пентагоне, правда, пока чешут в затылках: а надо ли нагнетать? А из Киева кричат: сгорел сарай - гори и хата!

Кто наводит украинские ракеты

Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации «Роскосмос», заявил, что частные американские фирмы собирают данные для наведения ракет и передают их ВСУ. Вот что сказал Рогозин: «И Lockheed Martin, и Boeing, и Space X сегодня обеспечивают сбор информации в режиме реального времени. Это дает возможность ВСУ пользоваться облаком данных для целеуказаний при наведении своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня». Так этим наводчикам — первый кнут.

Херсон и Запорожье соберут максимум пшеницы

Владимир Сальдо, глава военно-гражданской администрации Херсонской области, заявил, что и его, и соседняя Запорожская области помогут России получить рекордный урожай зерновых. Сальдо сообщил, что «Херсонская область всегда давала хорошие урожаи» и к тому зерну, что соберет Россия, ожидающая высокого урожая, добавится зерно и из двух освобожденных областей юга Украины. Эту пшеницу точно будет на чем отправить на экспорт. И откуда.

Мэр Одессы жалуется на «рост ненависти ко всем русскому»

Геннадий Труханов, мэр Одессы (и бывший капитан Советской армии), в интервью The New York Times c честным лицом выразил беспокойство тем, что в жемчужине у моря растет «ненависть ко всему русскому». Но этот же самый господин заявлял, что в Одессе переименуют все улицы, названия которых связаны с Россией, но никак не связанны с историей Одессы — это Новомосковская, Бородинская, Воронежская, Курская, Чапаева. Вообще, по его словам, Одесса — «многокультурная столица Украины». Труханов пожаловался, что находится «под давлением» тех, кто хочет переименовать улицу Пушкина рядом с городской мэрией. По словам градоначальника, он «не поддержал бы» такую инициативу. А как же "солнце русской поэзии"? Похоже, у мэра когнитивный диссонанс.

