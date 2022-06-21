Военная спецоперация на Украине 21 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года.

Силы Народной милиции ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских боевиков в населенных пунктах Горское и Золотое.

Спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины. Как уточняется, в ходе досмотра у них были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, свыше 500 патронов.

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что в аэропорту Мариуполя располагалась тайная тюрьма-"библиотека", в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники Донецкой Народной республики (ДНР) и ополченцы.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что ракеты «Калибр» уничтожили 57 генералов Вооруженных сил Украины. По его словам, такие потери вызвали панику в рядах украинской армии.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

20 июня:

23:30 NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева

21:51 Президент США Джо Байден считает, что из-за специальной военной операции РФ на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

21:16 Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полёты в Крым