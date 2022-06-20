Власти Запорожья уточнили, что ракеты «Калибр» уничтожили 57 генералов ВСУ

В Запорожье уточнили, что ракеты «Калибр» уничтожили 57 генералов ВСУ Фото: REUTERS

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что ракеты «Калибр» уничтожили 57 генералов Вооруженных сил Украины. По его словам, такие потери вызвали панику в рядах украинской армии.

- По уточненным данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена – генералы, несколько полковников, подполковников и так далее, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Напомним, в воскресенье, 19 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы ракетами «Калибр» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области. Помимо этого, ракетами «Калибр» армия РФ нанесла удар по заводу в Николеве, уничтожив поставленные Западом гаубицы и боевые машины.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российская армия ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили украинские технологические мощности, предназначенные для переработки нефти, а также хранилища топлива для военной техники в Кременчуге и Лисичанске.