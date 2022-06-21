В Кремле состоялся прием в честь лучших выпускников военных вузов

Владимир Путин пообещал и дальше «развивать и укреплять наши Вооруженные силы. Фото: Кирилл Каллиников/POOL/ТАСС

Сегодня в Георгиевском зале Кремля прошел торжественный прием Президента России Владимира Путина в честь выпускников высших военных учебных заведений. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил президенту молодых офицеров и слушателей академий, что окончили военные вузы с отличием и золотой медалью.

«Именно от офицерского корпуса, от вас и ваших коллег прямо зависит результативность всей нашей работы по укреплению обороноспособности России. В ближайшее время вам предстоит возглавить воинские подразделения. Уверен, вы поможете подчиненным, своим товарищам по оружию овладеть самой современной военной техникой и, конечно, будете для них примером воинской чести и взаимовыручки», — заявил в традиционном напутствии отличникам строевой и боевой подготовки глава государства.

Владимир Путин пообещал и дальше «развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз, рисков на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Оснащать войска новыми системами вооружений, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и на десятилетия вперед.

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил лучших из лучших: «Среди присутствующих здесь офицеров есть те, кто получил боевой опыт, не понаслышке знает, что такое преданное служение Отечеству и верность присяге. В ближайшее время на ваши плечи ляжет серьезная нагрузка по руководству подразделениями, частями и соединениями, их всестороннему обеспечению. Именно вам предстоит определять завтрашний день наших вооруженных сил».

Министр обороны также отметил, что сегодня российские военнослужащие самоотверженно, зачастую ценой собственной жизни отстаивают национальные интересы как на своей территории, так и за ее пределами: «Участвуют в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса, сражаются с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и Приднестровье, являются гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии».

СПРАВКА «КП»

Летом 2022 года состоятся выпуски офицеров из 36 образовательных организаций Минобороны России и 30 военных учебных центров при гражданских вузах. Всего завершат обучение почти 14 тысяч офицеров, из них более тысячи - по программам магистратуры и почти 13 тысяч офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.

К числу популярных специальностей можно отнести военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов. В числе наиболее востребованных командные вузы Сухопутных войск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

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