Доигралась: Ксению Собчак обвиняют в мошенничестве

Ксения Собчак Фото: Олег ЗОЛОТО

Нашумевший марафон успеха (если быть точным, "авторский образовательный проект") Ксении Собчак вновь в центре скандала. Но если раньше, когда публика обвиняла Собчак в жажде наживы, а заклятый друг Шнуров посвящал ей пошлые песенки, это были цветочки, то теперь пошли ягодки. Как выяснилось, на теледиву написали заявление в Следственный комитет, и теперь ей может грозить реальный срок - до 10 лет тюрьмы: именно столько по закону дают за мошенничество в особо крупных размерах.

Документ с печатью СК РФ опубликовала в своем Телеграм-канале звездный адвокат Катя Гордон. В своем заявлении пострадавший просит провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении Собчак и ее "партнеров".

Заявление на Собчак в СК РФ. Фото: Катя Гордон.

- Мы стали жертвой группы мошенников, вероятнее всего, работающих под руководством либо при пособничестве широко известной Ксении Анатольевны Собчак, - сообщил пострадавший, указав, что в начале апреля заинтересовался авторским проектом "Метод Собчак". - На сайте проекта было указано, что в случае приобретения VIP-тарифа за 600 тысяч рублей, обладатель этого статуса получит возможность:

- участвовать в чате VIP-группы с Ксенией Собчак;

- получать голосовые ответы от Собчак на свои вопросы;

- участвовать в клубе "Друзья Собчак" в статусе GOLD;

- брать интервью у Ксении Собчак;

- вести прямые эфиры с Собчак;

- получить живую встречу с Ксенией, а также другие привилегии.

Однако, что-то пошло не так: поклонник ведущей, пожелавший прикоснуться к ее авторскому курсу, перечислил 600 тысяч рублей, но взамен так ничего и не получил.

- Мошенничество было поставлено членами организованной преступной группы на поток. В настоящее время мне известно о еще двоих потерпевших, которые перечислили за участие в проекте "Метод Собчак" по 300 и 600 тысяч рублей, - заявил обманутый клиент, приложив копии счетов, платежных поручений и кассовых чеков. - Поскольку в общей сложности похищено 1,5 млн рублей, то в описанных действиях гражданки Собчак и ее соучастников (предположительно, сотрудников АНО ДПО "Мегакампус") усматриваются признаки мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере.

Заявление на Собчак в СК РФ. Фото: Катя Гордон.

Заявление в СК было зарегистрировано еще в мае, однако, о развитии событий все причастные пока молчат. Откуда в этой истории появилась Катя Гордон, тоже неизвестно - на звонки и сообщения от kp.ru юрист пока не ответила. Однако, очевидно: две блондинки оказались по разные стороны баррикад.

- Помнится, как несчастную Блиновскую после интервью Собчак склоняли все подряд. Тогда мадам пришла на поляну к королеве, убила ее уколом пластмассовой сабли в глаз и заняла ее место с марафоном «Метод Собчак», точнее, попыталась, - так в шутливой форме Гордон описала появление Ксении в ряду "инфоцыган". - За Блиновской мощная команда организаторов этого цирка Шапито, а Ксения, мечущаяся между ремонтом дома, Кремлем и оппозицией, похоже, профукала свою нишу. Недовольные даже обратились к Бастрыкину с требованием разобраться в ситуации, ибо убеждены, что на 600 тысяч за нос их просто развели...

Напомним, авторский курс Собчак, в котором за 8 недель она обещала научить всех желающих строить карьеру, зарабатывать деньги и в целом, ковать успех, продавался в трех тарифах: за 12, 40 и 600 тысяч рублей. Последний - всего на 10 мест - разобрали в первые часы продаж. Недавно Ксения в соцсетях постила счастливые лица обладателей вип-статуса, однако, таких счастливчиков на снимке оказалось всего шестеро.

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