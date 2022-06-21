Вещи, которые вдова Петра Мамонова отдала в музей, всплыли на аукционе

Концертный костюм Петра Мамонова ушел с молотка 16 июня. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

16 июня на аукционе «Литфонда» был продан концертный костюм Петра Мамонова. Красно-рыжего цвета, с ручной вышивкой, белыми голубями, стразами, пайетками в очень хорошем состоянии. В нём лидер группы «Звуки Му» в конце 1990-х– начале 2000-х выступал в концертной программе «Шоколадный Пушкин». Вычурный наряд он надел всего один раз.

Как сообщили нам в «Литфонде»: "ценный для истории русского андеграунда раритет был выставлен за 90 000 рублей, а покинул торги за 300 тысяч". Костюм Мамонова стал самым дорогим лотом аукциона, посвященного истории русского рока. Сведения о покупателе, как водится, не разглашаются. На аукцион вещь попала из коллекции музыкального продюсера, писателя Александра Кушнира.

Всеми делами лидера группы «Звуки Му» последние лет 40 занималась его жена Ольга. Она была его менеджером, продюсером концертов и спектаклей, заказывала афиши и костюмы, в том числе. Неужели семья Петра Николаевича после его смерти (музыкант умер 15 июля 2021 года от осложнений коронавируса) распродает его вещи? Мы позвонили Ольге Ивановне за разъяснениями. И были озадачены ее рассказом.

- К аукциону я не имею никакого отношения, - сообщила нам Ольга Мамонова. - Когда я узнала, что Петин костюм выставлен на торги, мне стало плохо. Этот костюм я заказывала в мастерских «Мосфильма» за бешеные деньги. Даже дрогнула от цены, когда мне объявили. Но там ручная работа. Петя вышел на сцену в нём один раз. Почему я сейчас об этом рассказываю? Каждый его концерт давался большими усилиями. Всё было сделано моими руками. Я исполняла любые его желания. Его творчество – это сплошное страдание и тяжелый труд…

Музыкант, актер Петр Мамонов скончался 15 июля 2021 г. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

…И вот зимой приехали ко мне в Верею (Петр Мамонов построил дом 20 лет назад и жил там постоянно - Ред.) от Александра Кушнира какие-то расторопные девушки. Сказали, что хотят забрать Петины вещи в музей. Я подумала: чем пылиться на антресоли, где их моль съест, лучше отдать. Старые афиши валялись на чердаке, в бане. Мне вспоминать о прошлом тяжело. 40 лет мы с Петей были вместе. Кое-что я даже сожгла, чтобы стереть из памяти. Хотела афишами печку растапливать. А тут люди просят в музей, говорят, что отдадут на реставрацию. Мне что жалко? Пускай берут. Они сразу пошли на чердак, по-деловому собрали афиши, этот рыжий костюм и увезли. Правда оплатили мне электричество. Зима была. У нас в доме электрическое отопление. Дорого приходится платить. И еще расписку с меня взяли, что я отдаю вещи Петра Мамонова безвозмездно. Как сказал Кушнир, для музея рок-н-ролла. Кушнира я знаю хорошо. О музее слышала впервые. Но отдала всё с чистым сердцем, раз люди так трепетно относятся к памяти Петра Мамонова.

И вдруг: рыжий костюм вместо музея, на аукцион попал. Даже не представляю, кто мог его купить. Всех фанатов Мамонова я знаю. И они меня тоже хорошо знают. Многим я раздарила Петькины вещи, его рубашки. Поклонники, его друзья были счастливы. Одному очень хорошему человеку отдала телогрейку, в которой Петя снимался в фильме «Остров». Хорошо, что успела отдать. Иначе бы эти шустрые ребята от Кушнира и её бы забрали, а потом на аукционе выставили. Телогрейка вообще бы ушла за миллион.

- Представляю, как обидно вам!

- Обидно, но не из-за денег. Очень неприятная получилась история, жульническая. Меня обманули. Сказали, что в музей, а потом торгуют вещами да ещё публично. Невестка говорит, надо подавать в суд, нас обокрали.

- Вы мне как-то рассказывали, что после Петра Мамонова осталась целая орава беспризорных собак и кошек, которых он приютил в деревне. При нем все животные ели досыта на деньги от концертов. А после ухода Петра Николаевича начались ограничения.

- Да, живем в нищете. У меня только пенсия. И накоплений нет: жили от концерта до концерта. Зато осталось 20 котов и еще собаки. Всех надо кормить. Нам за свет нечем платить, а люди торгуют Петькиными вещами за бешеные деньги. Нехорошо. Да и пусть подавятся этим костюмом, мне за котов обидно. Покупают костюм за 300 тысяч рублей, но хотя бы десятку переслали на памятник, который я Петру Мамонову делаю.