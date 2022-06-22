Шпротами по их гордости: Калининград уже дал Прибалтике самый действенный и больной ответ за унижения русских

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Самый тихий, но самый действенный и больной удар за унижения русских Рига, Вильнюс и Таллин получили от бизнесменов из Калининграда — они выкупили за бесценок национальный символ этих республик — рыбные заводы, перевезли к себе и назвали – «За Родину!»

МАГИЯ КОНСЕРВОВ

Пока в России перебирают варианты — чем ответить Литве и примкнувшим к ней Латвии с Эстонией на транспортную блокаду Калининграда, выяснилось, что способ давно найден. Возможно, самый эффективный.

Какой именно?

Давайте по порядку.

Пару лет назад 30 фур пересекли границу Литвы и Калининградской области. В фуры был загружен суперсовременный консервный и рыбоперерабатывающий завод, сделанный в Дании для Латвии. Завод был куплен на банкротном аукционе и осенью 2021-го его успешно перезапустили уже в России.

На этом, приключения балтийских шпрот в России закончились – вместе с оборудованием, наши бизнесмены выкупили и легендарные торговые марки…

Ни один продукт не вызывал столь яростных дискуссий в российском обществе. Почему именно шпроты стали таким мощным раздражителем? Очень просто. Стараниями СССР, консервы из бросовой мелкой рыбы – кильки и салаки, превратились в один из самых ярких символов праздника, дома, уюта, семейного очага. Единственная проблема – их производство после развала Союза осталось в странах, которые демонстрируют свою ненависть к России. Поэтому, не у всех сограждан, за праздничным столом эти шпроты пролезали в рот. У многих застревали.

Производство консервированных шпрот на заводе в Таллине, Эстонская ССР, 1974 г. Фото: Кузнецов П./Фотохроника ТАСС

Показательный пример: когда в 2005 году «Комсомолка» запустила в народ «антишпротный бойкот» в ответ на судилище над нашими ветеранами в Латвии и гонения на русский язык, спрос на прибалтийские консервы моментально просел. Зацепило всех. Читатели писали в «КП»: «Мы, коллектив автоколонны №5 с сегодняшнего дня, отказываемся от латвийских шпрот» или «я, военный пенсионер, провожу личную агитацию против фашистских шпрот в нашем универсаме…»

Падение спроса сразу заметили прибалтийские рыбопромышленники. И, например, латыши через местную газету «Диена», обратились к правительству своей республики с просьбой «изменить внутреннюю политику». Им было о чем беспокоиться. В те годы Прибалтика поставляла в Россию 130-150 миллионов банок рыбных консервов в год. А сама Россия выпускала лишь 20 миллионов. Наш рынок был плотно занят бизнесом из недружественных стран и это понимали все. Но, до решения «шпротной проблемы» было еще далеко. Конечно, наш рынок можно было закрыть одним росчерком пера. Но чем заместить прибалтийские шпроты, при условии, что Россия потребляет железнодорожный вагон копченой кильки в сутки?

ОХОТА НА КИЛЬКУ

Сейчас, на банкротных аукционах в прибалтийских ренспубликах продаются два последних «предприятия по переработке рыбы» - все остальное добро уже вывезли в Россию. А больше они никому не нужны. Цены на заводы выставлены в рублях (!), что намекает.

Например, в объявлении о продаже завода за 182 млн. рублей, расположенном в 20 км. от Риги, указано особо: «Есть разрешения от ЕС и аттестация в России». Кого хотят обмануть продавцы – непонятно. В ЕС свои квоты, а в Россию дорога продукции из Латвии давно уже закрыта.

Любопытно, что прибалтийскую промышленность помогали губить и сами «настоящие европейцы». После показательного убийства знаменитых советских предприятий Игналинской АЭС в Литве, ВЭФ, «Дзинтарс» и «Рижский вагоностроительный» в Латвии, рыбные консервы оставались последней продукцией, к которой проявляли интерес за границами Прибалтики. Шпроты в ЕС «оставили на сладкое».

Нельзя сказать, что мне прибалтов жалко, просто пример показательный.

Бывший владелец обанкротившегося завода, проводив в Калининград те самые легендарные «прибалтийские шпроты», попытался объяснить, почему крупнейшее предприятие, их выпускавшее, Kolumbija Ltd – гордость Латвии, так бесславно погибло. Первая причина – российские контрсанкции. Прибалтике надо было хорошо подумать, прежде чем поддерживать экономическую войну против России. Но, не судьба. Затем, благодаря европейскому экологобесию, в стоимость электроэнергии включили отчисления на «зеленую энергетику». Потом уже погибающее предприятие просто перестали кредитовать. Наконец, по словам бывшего владельца шпротного завода Игоря Крупника, в ЕС оказался очень развит бизнес под названием «администрирование неплатежеспособности». «Рижские шпроты» обанкротили профессионально, быстро и красиво. Нам на радость. Потому что наш калининградский рыбколхоз с названием «За Родину!» смог выкупить оборудование еще и второго крупнейшего прибалтийского шпротного завода Kuršu zeme в 2-3 раза дешевле стоимости. И была в этом какая-то справедливость.

Калининград. Линия по производству шпрот из балтийской кильки на рыбокомбинате "За Родину". Фото: Виталий Невар/ТАСС

ВРЕМЯ «ХИТРЫХ ХОДОВ»

В последние месяцы Литву, Латвию и Эстонию в самое сердце поразила совсем уж унизительная новость: на прилавках гордых русофобских республик появились «Рижские шпроты» сделанные … в России!

Я связался с председателем совета директоров группы компаний «За Родину» Сергеем Лютаревичем, он подтвердил этот факт:

- Да, но это была разовая поставка. С ЕС мы не работаем, сложно представить, как продавать в Берлине шпроты под маркой «За Родину!», мы поставляем продукцию в основном все же в Россию и СНГ. Но, на европейский рынок все равно планируем выйти. С помощью заводов, выкупленных у прибалтийских соседей, мы должны выдавать 100 миллионов банок консервов в год!

Мое замечание о том, что по слухам от злых людей, кильку для шпрот в Калининград все равно поставляет Прибалтика, поэтому шпроты не считаются нашими, рыбопромышленника развеселило:

- Балтика-то общая! Нам вообще не нужно литовское или латышское сырье, понимаете! Именно благодаря санкциям мы смогли подтянуть и дОбычу (оказывается у рыбаков и шахтеров один сленг. – Авт.) и рыбопереработку. Флот у нас в Калининграде весь модернизирован! Плюс мы стали работать под Питером - в Усть-Луге, ловить там салаку. Ну и промысел на Каспие – там в 2021 году поймали 300 тысяч тонн кильки.А раньше лет 20 она там вообще не ловилась. И Черное море у нас «выстрелило» – почти 20 тысяч тонн кильки поймали, крымские заводы загрузили.

- А в Прибалтике вообще рыбная промышленность осталась? – спросил я, с некоторым злорадством.

Но мой собеседник был объективен:

- В Латвии еще осталось пять заводов, пока крепких. Поставляют продукцию в Евросоюз, который эти заводы финансировал. Кильку они по-прежнему ловят. А Литва теперь часть улова сдает на рыбную муку в Швецию и Данию, как сырье.

Как с легким раздражением заметил Сергей Лютаревич, наши прибалтийские соседи все равно пытаются найти хитрые ходы и пролезть на российский рынок:

- Осталось только погрозить пальцем братьям-белорусам, хотя я сам белорус и очень их люблю. Но они начали было по заниженной цене возить эстонскую салаку, у себя делать копчушку и полуфабрикат гнать в Россию, обходя контрсанкции. Поднимают эстонскую экономику…

Но, объективно, даже эта салака эстонскую экономику не спасет и не поднимет. Поезд ушел, длившаяся 17 лет «шпротная война» закончилась для неразумных соседей позором. С «трофеями» и «контрибуцией». А сентенция «русофобия — это дорого», обогатилась еще одним ярким примером.

В итоге, длившаяся 17 лет «шпротная война» закончилась для неразумных соседей позором. С «трофеями» и «контрибуцией». Фото: Виталий Невар/ТАСС

Хроника «Рыбной войны»

2005

В странах Прибалтики осуждены десятки ветеранов Великой Отечественной войны. Запрещается преподавание на русском языке. 31 мая «Комсомольская правда» начинает «антишпротную акцию» под лозунгом «Купил латвийские шпроты – помог ветеранам СС!».

2006

«Роспотребнадзор» находит в латвийских шпротах канцерогены, бензапирен. Его содержание превышено в 8 раз, что соответствует нормам ЕС, но не российским. В Москве из продажи изымаются 45 тысяч банок «Балтийских шпрот».

2007

Запрет коснулся 7 прибалтийских заводов.

2008

Импорт шпрот возобновился. Нет, Прибалтика не стала дружественной, это Россия признала санитарные нормы ЕС.

2014

Прибалтика присоединяется к антироссийским санкциям. Роспотребнадзор остановил продажу партии шпрот. В рамках продэмбарго в Россию запрещен ввоз сырья для шпрот.

2015

Введен запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и всех латвийских заводов. Несоответствие маркировки.

2016

Подсчет убытков. Латвия потеряла импорт рыбных консервов на 32 миллионов долларов в год, Эстония – около 4 миллионов.

2017

Росрыболовство заявило, что вся (!) прибалтийская рыбная продукция замещена отечественной.

2021

Шпротные заводы в Прибалтике банкпротятся один за другим. Калининградский рабсовхоз «За Родину!» выкупает за бесценок их оборудование перевозит в Россию.

2022

Литва вводит частичную транспортную блокаду Калининградской области.

Смотрим — чем это кончится теперь.