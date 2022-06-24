Одного из самых популярных рэперов России Хаски травят за помощь Донбассу. Его концерт в Москве отменили

Еще начиная с 2014 года Хаски не скрывал позицию по Донбассу — он активно поддерживал жителей ЛДНР. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как удивительно работает время и сознание музыкантов, наследовавших традицию Валерии Новодворской. Если их коллегу, рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), задерживают в клубе и помещают под арест по подозрению в мелком хулиганстве, в Москве моментально организовывается масштабный концерт «Я буду петь свою музыку».

Фото: с личной страницы в соцсети.

Где выступают все, кого только можно (и довольно сложно!) представить на одной сцене — и стадионный Баста (Василий Вакуленко), и эстет Оксимирон (Мирон Федоров), и неистовый сопротивленец Noize MC (Иван Алексеев), и даже нигилист Фейс (Иван Дремин) с поп-поэтессой Верой Полозковой. Шум, массовый протест и деньги — все идет в поддержку друга.

Но стоит только коллеге сделать шаг, не одобряемый инфантильной тусовочкой, как от него отворачиваются все — так же дружно и сплоченно, как и во время благотворительного концерта.

Фото: СОЦСЕТИ

Еще начиная с 2014 года Хаски не скрывал позицию по Донбассу — он активно поддерживал жителей ЛДНР, бывал там с концертами и отправлял гуманитарную поддержку. Лично знает некоторых легендарных комбатов боевых подразделений ополчения.

Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, Дмитрий выпустил документальный фильм «ЧВК «Филармония» о музыкантах и хореографах Луганской народной республики, что ушли служить, защищая родную землю от ВСУ.

Этого Хаски не смогли простить ни либерально настроенные коллеги (Слава КПСС записал обличительный куплет по этому поводу), ни московская публика, привыкшая смотреть на мир через креативные желтые очки и прозрачный стаканчик со смузи.

Фото: СОЦСЕТИ

Концерт рэпера на площадке арт-пространства «Поле» в рамках фестиваля Dance Hole был отменен по инициативе принимающей стороны. Хаски должен был дебютировать в новом качестве — диджея по прозвищу dj hvost.

В руководстве этой площадке, как сообщают телеграм-каналы, числится некий Алексей Дымарский, сыном Виталия Дымарского, бывшего редактора «Эхо-Москвы Санкт-Петербург» и Елены Дымарской, которая приходится двоюродной сестрой Андрею Макаревичу.