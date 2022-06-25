Зеленский готов выступать перед любой аудиторией. Главное, чтобы хлопали

Англичане выступлением Зеленского сильно возмутились Фото: REUTERS

Самый известный комик Украины, временно работающий президентом этой страны Владимир Зеленский в режиме онлайн выступил на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале. Нет, не музицировал, и не на рояле, хотя фестиваль и музыкальный, а в репертуаре Зеленского, как мы помним, был один номер игры не в четыре руки, а в два, в общем, понятно… Зеленский двинул речугу, как всегда, за поддержку Украины, за демократию, против "агрессии России" и просил помощи и денег. Немного еще вспомнил пандемию.

Англичане этим выступлением сильно возмутились и удивились неадекватности президента Украины, гастролирующего по разным аудиториям с одним и тем же номером. Вот, например, несколько наиболее типичных из нескольких сотен комментариев под заметкой The Daily Mail.

- Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать.

- Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить.

- Обращается сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, совсем плохи.

- У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима.

- Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут.

Особенно, конечно, англичан удивила нетребовательность украинского президента. Между тем, здесь все как раз выглядит вполне логично. Зеленский, как стареющая прима провинциального театра, хватается за любую возможность выступить и что-то сказать. И совсем не хочет учитывать, что многим он уже стал надоедать, даже в онлайн-формате. Так, например, на недавнем форуме Африканского союза было анонсировано выступление президента Украины.

Можно было подумать, что Зеленский хочет привести Украину в Африканский союз вместо Европейского, на случай, если с Брюсселем ничего не получится. Но нет, Зеленский вещал о призраке мирового продовольственного кризиса и голода, который по Африке "ударит Россия", перемежая эти апокалиптические предупреждения просьбами помощи оружием и деньгами. Вот только обращение сие слушали лишь 4 из 55 лидеров стран Африканского союза. Остальные либо просто проигнорировали Зеленского и не явились на сеанс онлайн-гипноза, либо были заняты насущными делами.

После такого фиаско Зеленский обратился уже к другой аудитории молодежной. Как мы видим, последним по времени оказалось выступление перед поддатыми рокерами и хиппи под кайфом. Перед этим было выступление перед канадской молодежью на каком-то сборище местного масштаба. Причем, что характерно, выступая перед молодежной аудиторией в других странах, Зеленский крайне критично высказывается о руководстве этих государств, пытаясь сформировать недовольство местного населения. Так, например, канадцев он призывал давить на власти их страны, используя соцсети, общение с друзьями и выходы на площади, чтобы те активнее помогали Украине.

Еще более радикально он выступил перед израильской аудиторией.

- К сожалению, мы ещё не видели, чтобы Израиль присоединился к международному режиму санкций. Когда правительства вводят санкции против России, речь идёт не о деньгах или бизнесе. Речь идет о ценностях и общей безопасности, - пнул он и Кнессет, и государственные власти этой страны.

Стоит ждать выступлений Зеленского перед школьниками и старшими подготовительными группами детских садов, в которых он под лозунгами Слава Украине" призовет школьников протестовать против домашних заданий и бороться за демократию и Украину, а дошкольников выведет на манифестацию за запрет "тихого часа".