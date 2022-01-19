Порошенко призвал "прихлопнуть крышкой рояля" Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Ничто так не радует сердце свидомого украинца, как публичное унижение его противника или издевательство над тем, кого он считает врагом. Петр Порошенко прекрасно понимает это и играет на струнах такой души с подлинным мастерством. Сначала после оглашения сегодняшнего решения суда, в результате которого он не потерял ни деньги, ни свободу, он патетически исполнил в зале, в котором оглашалось решение, гимн Украины, а потом вышел к встречающей его толпе.

- Мы не празднуем победу, хотя мы действительно победили. Мы не празднуем потому, что сумасшедший сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата еще не закончился, - заявил он под восторженные аплодисменты толпы и еще раз, глумясь, прошелся по "больному месту" Зеленского. - Наступило время прихлопнуть крышку рояля. И закончится это время.

Намек на знаменитый номер Зеленского в бытность комиком во главе "Квартала 95", часто называемый "Игра на рояле без рук", что называется, "зашел". По рядам собравшихся зашелестели смешки. Кстати, к "игре без рук" Порошенко за последние три дня обращается публично уже во второй раз. Первый раз он припомнил это Зеленскому сразу по прилету в аэропорт "Жуляны". И, видимо, сегодня эта тема прозвучала у Порошенко далеко не в последний раз. Причем, весьма красноречиво, что Порошенко сказал не "захлопнуть крышку рояля", а "прихлопнуть". А "прихлопнуть крышкой" – это уже не про рояль. Это про самого Зеленского.

На Украине сейчас шутят, что стоило только прилететь Блинкену, как чуть ли не сам Зеленский встал на сторону Порошенко. О том, что американцы поддержали его, а не Зеленского Порошенко тут же после заседания суда сообщил журналистам, что от американских друзей прозвучали все нужные слова".

Не остались в стороне и европейцы.

- Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Представительство ЕС на Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства, - написал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в своем аккаунте в Твиттере.

С такой поддержкой хоть сейчас идти на Банковую занимать резиденцию президента. Кстати, именно туда собравшаяся толпа и последовала, чтобы, как предложил Турчинов, "донести решение суда до Зеленского". Попутно неся популярные на Украине призывы: "Зелю – геть!". Правда, уже без Порошенко. Тот, произнеся пафосную речь и пообещав, что подаст апелляцию, поскольку решение суда его не удовлетворило, сел в бронированный лимузин и уехал куда-то по своим делам. А оставшаяся толпа пошла показывать Зеленскому средний палец.

Во время марша сторонников Порошенко к офису нынешнего президента. Фото: REUTERS

Впрочем, и их запала хватило ненадолго. Промаршировав до Банковой, куда их, к удивлению свидетелей, пропустили беспрепятственно, защитники и сторонники Порошенко немного постояли и стали расходиться. Свержение Зеленского не состоялось. И он остался пока и на посту президента, и с роялем.

Государственное бюро расследований тоже пообещало опротестовать решение суда, но даже в такую маленькую победу гособвинения в этом деле совершенно не верится. И дело тухлое, и прихлопывать следствию крышкой рояля нечего, судя по всему.

Но теперь у защиты находящегося под домашним арестом Виктора Медведчука еще больше оснований требовать изменения меру пресечения для своего клиента. Ведь Медведчук, в отличие от Порошенко, даже за границу не сбегал, пусть и на время.