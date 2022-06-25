Украина превращает Израиль и Грузию из друзей во врагов

Зеленский стал усиленно портить отношения с Грузией и Израилем. Фото: REUTERS

В чем преуспела нынешняя Украина, так это в том, чтобы портить отношения со своими соседями и странами, которые еще недавно воспринимались, в том числе и в самом Киеве, ее союзниками. Вспомним, как она умело обостряла отношения с Польшей через героизацию бандеровцев, как умело раздула конфликт с Венгрией. Но и тех, и других Западу удалось переломить через колено: Венгрия давеча проголосовала за предоставление Незалежной статуса кандидата в члены ЕС, а Варшава уже чуть не целует Киев в десна после переговоров президентов, на которых Зеленский сделал Дуде какие-то очень заманчивые предложения.

Теперь Зеленский стал усиленно портить отношения с Грузией и Израилем. Киев очень недоволен тем, что Тбилиси не стал открывать второй фронт против России, украинские политики и министры регулярно обвиняют Грузию, что она помогает России обходить санкции, при этом ни на один вопрос или просьбу со стороны грузин предоставить хоть одно доказательство Украина не дает ответа и предпочитает хранить гордое молчание. Зато лидер фракции Зеленского в Верховной раде Украины летал недавно в Вашингтон, где просил не предоставлять статус страны-кандидата в члены ЕС Грузии.

Но Зеленский этим не удовлетворился. Он отправил в отставку посла Украины в Грузии, а сегодня в режиме онлайн выступил перед антиправительственным митингом в Тбилиси, на который собрались сторонники Саакашвили из "Единого национального движения" и прочие прозападные оппозиционеры. При этом и нынешняя правящая "Грузинская мечта" тоже, скорее, прозападная (а потому очень обижена, что ее затормозили на пути к ЕС, в отличие от Украины и Молдавии), чем пророссийская. Может быть, только несколько более вменяемая.

- Я хочу, чтобы все меня сегодня услышали. Мы свободные люди и свободные страны, и это навсегда. Я благодарен детям Грузии, которые вместе с нашими бойцами воюют против русских. Их успех – это наш общий успех. Их рана — наша рана, и наша победа будет победой каждого из них, а также каждого из вас, - заявил Зеленский, появившись на мониторах перед протестующими у здания грузинского парламента с требованиями отправить правительство в отставку и интенсифицировать "европейский диалог". - Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, как Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то захочет это забыть, если кто-то захочет это вычеркнуть, мы обязательно напомним, мы будем с вами.

Ни на секунду даже не смутившись, что Украина последние четыре месяца проводит четкую антигрузинскую политику, и ее заслугами также Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС, Зеленский потоптался и на этой грузинской "больной мозоли".

- Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы — на этом пути. Идите — мы вам поможем! Украина и Грузия вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! – патетически закончил Зеленский свою речь.

Вряд ли после этого отношение грузинский властей к Украине сдвинется хоть на миллиметр в сторону улучшения.

Что касается Израиля, тот тут история еще более интересная. В марте Израиль приостановил действие безвизового режима для граждан Украины. И израильтян можно понять – страна маленькая, уровень жизни, которой совершенно спокойной не назовешь, высокий, и какие-то новые сложности, которые могли с собой принести беженцы из Украины, ей ни к чему. Тем более, что, во многом благодаря репатриантам из советских республик, в Израиле имели реальное, а не романтизированное представление о том, что представляют собой украинские беженцы в значительной свое массе. К тому же, украинцы и до того постоянно конфликтовали на курортах Израиля с отдыхающими там россиянами. Правда, вместе с ограничением одновременно украинцы получили и некоторые льготы. Так, например, срок пребывания гражданам Украины в Израиле продлили на месяц.

И Украина решила нанести ответный удар. По словам украинского посла, Киев намерен приостановить безвизовый режим для граждан Израиля.

Граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно, - рассказал в интервью изданию "Детали" посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. - В моем МИД и в Офисе президента Украины мне говорят, что такое - неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует.

Рош ха-Шана – это еврейский Новый год. В этом году он начинается 25-го сентября, и к этому празднику десятки тысяч брацлавских хасидов приезжают на могилу своего духовного лидера цадика Нахмана в Умани (Черкасская область Украины), где проводят не меньше недели, а то и больше. Если решение о визах затруднит приезд еврейских паломников в Умань, плюсов в карму Зеленского это явно не принесет. Хотя в этом году они наверняка воздержатся в большинстве своем от паломничества по иным причинам.

Напомним, недавно Зеленский выступил перед еврейской молодежью и в своем выступлении раскритиковал правительство Израиля за нежелание помогать Украине. Ожидать улучшения отношения Иерусалима к Украине в Киеве теперь тоже вряд ли стоит.

А потом они сделают "морду кирпичом", на которой постараются нарисовать абсолютную невинность, и с надрывным плачем станут вопрошать: "А нас-то за що?"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский готов выступать перед любой аудиторией. Главное, чтобы хлопали

Президент Украины двинул речь на британском музыкальном фестивале, а до этого обеспокоился голодом в Африке (подробнее)

Не успела Украина получить новый статус, как в Киеве снова попросили денег

Экс-премьер Арсений Яценюк попросил страны G7 помочь отстроить экономику Украины (подробнее)