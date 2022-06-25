Андрей Малахов похудел на 10 кг: как звезда ТВ сбросил лишний вес

Убедится, что Андрей Малахов в отличной форме можно 26 июня в 18 часов — на телеканале «Россия» рейтинговая программа «Песни от всей души». Фото: кадр программы «Песни от всей души».

Андрей Малахов вернулся в прежний вес. Сплетники с прошлой осени обсуждали «поплывшую фигуру» звезды ТВ, за это время он успел отметить в начале года 50-летний юбилей, а за весну сбросил лишние кг. Уже сегодня мы можем наблюдать отличный результат. Например, 25 и 26 июня в эфире телеканала «Россия» популярные передачи «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души», который ведет Малахов. Учитывайте, что экран прибавляет еще минимум 6 кг.

Как же похудел Андрей Малахов? Вдруг сообщили, что телеведущий в июне побывал в элитной клинике Азербайджана на детоксе. Однако, как нам удалось узнать, все не совсем так: Малахов в начале июня в московском ресторане побывал на презентации нового направления для отдыха в очень модном и дорогом медицинском оздоровительном спа-центре Азербайджана. Андрей Николаевич делился с состоятельными людьми своим опытом посещения оздоровительного центра – Андрей отдыхал там с женой, проходил процедуры по детоксу и оздоровлению. Этот центр единственный отель за пределами Европы, который работает по знаменитому оздоровительному методу Анри Шено. Многие обеспеченные люди посещают подобные центры: раз или два в год худеют, делают детокс, массажи и другие оздоровительные процедуры, а также полное обследование организма. К примеру, в прошлом году Малахов с семьей отдыхал и оздоравливался в Швейцарии – там тоже есть отель, работающий по методу Анри Шено. Таким образом многие звезды и бизнесмены (обеспеченные люди) поддерживают организм в форме. Детокс и спа Малахов проходил и в Азербайджане.

Андрей Малахов сбросил 10 кг. Фото — июнь 2022 года на вечеринке друзей.

Андрей Малахов зимой и летом посещает подобные оздоровительные центры. Минувшей зимой многие отметили, что телеведущий прибавил в весе. Тут все просто: во-первых, все мы не молодеем; во-вторых, Малахов всю жизнь был склонен к полноте. Поэтому чтобы оставаться в форме телеведущему приходилось всю свою творческую жизнь на ТВ по 3 – 4 раза в неделю потеть в спортзале, изнуряя себя тренировками. Но последнее время вместо тренировок по утрам Андрей предпочитал проводить время по-другому. Сыну телеведущего Александру Малахову 4 года и единственная возможность у отца провести время с ребенком в будни: несколько часов утром перед работой, так как вечером после ежедневных съемок Андрей приезжал с работы, когда малыш уже спал. Поэтому отец променял тренировки на утреннее времяпровождение с сыном. Спорт в жизни звезды ТВ остался, но уже не в таком интенсивном режиме, как раньше. Вот так и появились лишние кг – из-за отсутствия регулярных нагрузок, к которым привык организм.

Как рассказали нам коллеги телеведущего, похудел он к началу лета, благодаря нескольким причинам. Во-первых, традиционно ограничивал себя в питании во время Великого Поста – соблюдал все правила строго. Во-вторых, с конца февраля и по сегодняшний день время ежедневного телешоу «Малахов» в эфире заняли актуальные информационно-аналитические программы, поэтому у Андрея остались две еженедельные передачи, а значит появилось больше времени на занятия спортом. Результат можно увидеть – еженедельно в выходные на экранах. А также смотрите в нашем материале фото Андрея с вечеринки минувших выходных - без фильтров и фотошопа. Видно, что Малахов похудел минимум на 10 кг и может позволить себе светлые костюмы. Андрей Малахов провел несколько выходных дней в речном круизе в путешествии по Волге на теплоходе. Организовала путешествие Виктория Шелягова – главная модница светской Москвы и жена предпринимателя Олега Шелягова, который заработал большие деньги, благодаря бизнесу в сфере ритуальных услуг. Кстати, ветер на палубе все дни был сильный – потрепал «гриву» Андрея: можно было убедиться – это новая прическа звезды ТВ, ни о каком парике не может быть и речи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уставший от ругани Андрей Малахов появился на публике: вот что с ним стало

Россияне обсуждают изменившегося внешне Андрея Малахова (подробнее)

Известная певица показала честное фото Андрея Малахова

О состоянии здоровья телеведущего в последнее время ходит много разговоров (подробнее)