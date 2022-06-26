Военная спецоперация на Украине 26 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июня 2022 года.

Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино полностью освобождены от украинских националистических формирований подразделениями ЛНР при поддержке российских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из подвалов завода «Азот» в Северодонецке выведены все мирные жители, которые там находились. По его словам, мирные жители, находившиеся в подвалах «Азота», не знали о возможности выйти с территории завода по «зеленому коридору».

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране раскрыта схема по продаже некачественных бронежилетов военным. По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые занимаются помощью ВСУ. К противоправной схеме он привлек других граждан Украины в качестве пособников.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:06 Офицер милиции ЛНР Генсер заявил, что на «Азоте» остаются около 500 гражданских

22:21 Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали действия НАТО и Запада, заявил представитель Эрдогана

21:41 Турция не будет подключаться к санкциям против России, исходит из своей экономической выгоды — представитель Эрдогана

21:12 Переговоры с Украиной должны проходить на реалистичных условиях, Россия о них публично заявила, заявила Матвиенко. Также она считает, что НАТО руками украинцев воюет с Россией

21:00 Страны G7 привлекут $600 млрд в развитие инфраструктуры до 2027 года

20:43 Политик Болле заявил, что французскую армию обокрали после утраты пушек Caesar Украиной

20:42 Захарова посоветовала Лондону обращаться за информацией о наемниках к посольству Украины

20:24 В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске нескольких сотрудников Офиса Зеленского

18:35 Страны G7 возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины — Bloomberg со ссылкой на проект документа

18:26 Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел со стороны ВСУ платформы "Черноморнефтегаза" в Черном море, пострадавших нет.

17:12 Наемники из Польши и более 120 британцев, французов и американцев находятся в Лисичанске, который штурмуют части Луганской Народной Республики, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

16:56 Посол ЛНР в РФ заяивил, что бойцы Народной милиции эвакуировали еще около 250 человек с территории комбината "Азот" в Северодонецке, среди них маленькие дети

16:50 Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник призвал снять на период специальной военной операции ограничения на поставки в республику волонтерской помощи, в том числе в виде снаряжения военного назначения.

15:55 США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявили в Белом доме по итогам переговоров Байдена с Шольцем

15:33 Жители Белгородской области стали получать звонки с зарубежных номеров о якобы готовящейся эвакуации приграничных с Украиной районов. Об этом сообщили в ГУ МЧС области, уточнив, что информация об эвакуации не соответствует действительности.

14:59 До 70 боевиков с "Азота" в Северодонецке взяты в плен, заявил посол ЛНР в РФ

14:47 Почти треть эвакуированных с завода "Азот" в Северодонецке отказалась покидать город, сообщили в Народной милиции ЛНР.

14:35 Наёмники из Франции, Польши, ФРГ и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие — помощник главы МВД ЛНР

13:22 Джонсон заявил Макрону, что сейчас любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире.

12:49 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- В воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области;

- Украинская сторона предприняла в очередной раз безуспешную попытку нанести авиаудары и удары РСЗО по острову Змеиный;

- Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских БЛА и 19 реактивных снарядов РСЗО, в том числе над островом Змеиный;

- Общая площадь освобожденной ВС РФ территории Северодонецка, Боровского, Воронова и Сиротина составляет порядка 145 квадратных километров;

- Успехи российской армии, Народных милиций ДНР и ЛНР значительно снижают морально-психологическое состояние украинской армии;

- В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 720 украинских националистов;

- В результате ударов ВКС РФ и "Калибров" утратили боеспособность 2 мотопехотных бригады и аэромобильная бригада из стратегических резервов ВСУ;

- Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ, четыре склада боеприпасов и западную окраину Лисичанска;

- Высокоточным оружием ВКС России на донецком направлении поражены десять взводов РСЗО;

- ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ.

12:41 Ракетный комплекс «Панцирь-С» Вооруженных сил РФ сбил самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов отразив очередную попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный

12:40 Высокоточным оружием и "Калибрами" нанесен удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях — Минобороны России

11:21 С 17 февраля в ДНР погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей, сообщили в республике. Также за время эскалации ВСУ выпустили более 42 тыс. боеприпасов, включая ракеты из систем "Точка-У", "Смерч", "Ураган" и "Град".

10:50 Военнослужащие ЛНР эвакуируют жителей Северодонецка, сообщили в республике.

10:04 Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. Он вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.

9:18 Вопрос признания Донецкой Народной Республики другими странами является промежуточным, для Донбасса более актуальным является вопрос вхождения в состав РФ, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

8:47 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия, сообщило агентство Reuters.

8:32 ВСУ обстреляли Сватово из тактического комплекса «Точка-У»

8:23 Российские военные обнаружили склад американского вооружения ВСУ в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

7:48 Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал страны G7 оказать долгосрочную поддержку Украине.

01:43 Борис Джонсон считает предстоящие саммиты G7 и НАТО важнейшими мероприятиями в свете военной операции России на Украине, на которых должны осуждаться вопросы наращивания помощи Киеву

00:50 Посол ЛНР Мирошник: вышедшие с «Азота» заявили, что на заводе могли остаться сотни людей

00:05 Британцы заявили об усталости от украинских беженцев и захотели их выгнать

25 июня:

23:45 Народная милиция ЛНР заявила, что боевики насиловали удерживаемых на заводе «Азот» женщин

23:31 CBC: военнослужащие ВСУ заявили о предательстве украинских властей

22:55 Тайная сеть шпионов и коммандос США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, пишет New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, на территории Украины работают десятки коммандос из стран НАТО

21:36 Французский политик Филиппо заявил, что Россия «унизила» Макрона, захватив САУ Caesar