Историю своей семьи Элизабет Борн рассказала журналистам Фото: REUTERS

Элизабет Борн, с мая текущего года занимающая пост премьер-министра Франции, поделилась сокровенными сведениями о своей семье.

Выяснилось, что ее отец, Джозеф Борн, был активным участником французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, прошел через ужасы концлагеря Освенцим, а в 1972 году покончил с собой.

Историю своей семьи Элизабет Борн рассказала журналистам Paris Match и телеканалу LCI , от которых в ее адрес нередко поступали упреки в излишней замкнутости и безэмоциональности. Судя по всему, непростая жизнь, а также ранняя потеря отца наложили на характер будущего политика неизгладимый отпечаток.

Мать Элизабет – француженка, родом из Нормандии, а отец – из семьи иммигрантов еврейского происхождения, бежавших из Польши в самом начале гитлеровского вторжения в страну. В одном из интервью Борн рассказывала, что ее отец родом из России.

Позже, уже во время оккупации немецкими войсками Франции, Джозеф Борн примкнул к Сопротивлению, за что и был отправлен фашистами в концлагерь.

Ему удалось выжить, но душевный надлом остался навсегда и в 1972 году мужчина добровольно ушел из жизни.

– Для меня это была огромная трагедия, после которой я замкнулась, – рассказала Элизабет Борн.

Все могло бы окончиться для девочки плачевно, поскольку у матери просто не было средств на образование дочерей. Элизабет спасло то, что она получила стипендию и смогла продолжить обучение. Теперь она гордится тем, что во Франции можно быть дочерью эмигранта, но получить образование и занять высокий пост.

Жаль, что никто из журналистов не задал премьер-министру Франции вопрос о помощи со стороны ее страны украинскому нацизму и санкциях против России, победившей в войне и освободившей узников гитлеровских концлагерей. Возможно, мы когда-нибудь об этом услышим.